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EÚ plánuje vyradiť Kirgizsko z čiernej listiny leteckej bezpečnosti

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Kirgizsko je pre zlú reputáciu tamojších leteckých spoločností na zozname už od jeho vzniku v roku 2006.

Autor TASR
Biškek 9. júna (TASR) - Európska únia plánuje vyradiť Kirgizsko z čiernej listiny leteckej bezpečnosti, oznámil Biškek. V takom prípade to pre letecké spoločnosti otvára cestu k priamym letom do členských štátov EÚ. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry AFP.

Kirgizsko je pre zlú reputáciu tamojších leteckých spoločností na zozname už od jeho vzniku v roku 2006. Prezidentská kancelária v pondelok neskoro večer uviedla, že EÚ krajinu „odstráni z listiny leteckých prepravcov, na ktorých sa vzťahuje zákaz prevádzky letov do Európskej únie“.

Úrad civilného letectva uviedol, že oznámenie dostal v nadväznosti na májové stretnutie dopravných orgánov EÚ. Prezidentská kancelária pre AFP uviedla, že ide o „historické“ rozhodnutie a „víťazstvo“, ktoré sprístupní mnohé nové možnosti v rámci leteckej prepravy. Rozhodnutie musí ešte schváliť Európska komisia.

Pre vnútrozemskú stredoázijskú krajinu je cestovný ruch kľúčový pre hospodársky rozvoj. Kirgizsko už uvoľnilo vízové požiadavky a investuje do infraštruktúry s cieľom prilákať turistov do svojich hôr a prírodných rezervácií.
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