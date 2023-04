EÚ plánuje zaviesť do leteckej dopravy udržateľné palivá

Brusel 26. apríla (TASR) - Poslanci europarlamentu a predstavitelia vlád členských štátov sa dohodli na rozšírení používania "zeleného" leteckého paliva s cieľom znížiť emisie uhlíka. Podľa agentúry AFP o tom v stredu informovali predstavitelia EÚ.



Dosiahnutá predbežná dohoda hovorí o minimálne dvoch percentách udržateľného leteckého paliva – či už syntetického, biologického alebo recyklovaného z odpadových plynov či plastov –, ktoré bude zmiešané so súčasným leteckým petrolejom - kerozínom.



Dohodnuté zmeny by mali vstúpiť do platnosti do roku 2025 a do roku 2050 by mal pomer "zeleného" paliva narásť až na 70 percent. Ide o súčasť plánu Európskej komisie (EK) na prechod k uhlíkovej neutralite.



"Táto dohoda poskytuje záruky nielen pre výrobcov udržateľného leteckého paliva, ale aj pre samotné aerolínie," povedal Laurent Donceel zo združenia leteckého priemyslu Airlines for Europe. "Brusel musí prechod na udržateľné letecké palivá podporiť rovnako, ako podporuje solárne panely a veterné turbíny, aby sa nestalo, že sa lietanie stane pre pasažierov pridrahým".



AFP pripomína, že letecké emisie v Európe medzi rokmi 2013–2019 medziročne stúpli o približne päť percent. Znížili sa len vtedy, keď bolo obmedzené cestovanie z dôvodu pandémie koronavírusu. Tieto opatrenia sa však vo veľkej miere uvoľnili a letecká doprava sa postupne vracia k pôvodným číslam.



Novú dohodu musí pred oficiálnym uvedením do legislatívy EÚ schváliť Európsky parlament (EP) a Európska rada.