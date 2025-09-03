< sekcia Zahraničie
EÚ plánuje zdvojnásobiť podporu pre Grónsko a ďalšie zámorské územia
Podľa návrhu má Grónsko, autonómne dánske územie, dostať podporu vo výške 530 miliónov eur, čo je viac než dvojnásobok oproti súčasnému rozpočtovému obdobiu.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Európska komisia navrhuje, aby sa v rámci dlhodobého rozpočtu Európskej únie na roky 2028–34 zdvojnásobil objem finančných prostriedkov vyčlenených pre Grónsko a ďalšie zámorské územia. V stredu o tom informovala agentúra AFP.
