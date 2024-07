EÚ: Po kompromisnom belgickom predsedníctve prichádza na rad Maďarsko

Brusel 1. júla (TASR) - Belgické predsedníctvo v Rade EÚ treba nazvať "predsedníctvom uzatvárania dohôd". Uviedol to federálny belgický premiér Alexander De Croo pri príležitosti ukončenia polročného šéfovania na čele EÚ a pred odovzdaním predsedníckej štafety Maďarsku. Informuje o tom spravodajca TASR.



De Croo pre belgické médiá, ale aj pred šéfmi vlád a štátov EÚ na minulotýždňovom summite upozornil, že počas belgického predsedníctva sa "urobilo obrovské množstvo práce".



Pripomenul prijatie 13. a 14. balíka sankcií EÚ proti Rusku, otvorenie prístupových rokovaní s Moldavskom a Ukrajinou či dohodu o využití zmrazených ruských aktív v prospech Kyjeva. Podľa neho po legislatívnej stránke išlo o jeden spis na každý pracovný deň predsedníctva.



Ocenil, že Belgicko pomohlo prijať zoznam priorít EÚ na nasledovných päť rokov, s dôrazom na konkurencieschopnosť ako jadro hospodárskej politiky Únie, ale aj na obranu a bezpečnosť a migráciu.



"Priority sú stanovené. Treba sa teraz pozrieť na to, či je koalícia politických skupín, ktoré môžu spolupracovať, pretože to, čo v nasledujúcich piatich rokoch potrebujeme, je politická stabilita a schopnosť rýchlo konať," opísal situáciu po eurovoľbách.



Belgická televízia RTBF uviedla, že doterajšie predsedníctvo pracovalo na približne 150 európskych zákonoch, návrhoch smerníc alebo nariadení, ktoré, aby sa nestratili, museli byť dokončené pred eurovoľbami. Za tri mesiace Belgičania umožnili dokončiť takmer 70 legislatívnych textov a potvrdili, že vedia prekonávať prekážky a sú "strojom na kompromisy", ktorý EÚ posúva vpred.



Od 1. júla do 31. decembra úloha dosahovať kompromisy s europarlamentom a riadiť agendu ministerských stretnutí v Rade EÚ pripadla Maďarsku. Maďarský minister pre európske záležitosti János Boka upozornil, že "Maďarsko využije pozornosť na prezentáciu svojej vízie Európy", čo sa môže týkať najmä oblasti právneho štátu, imigrácie či vojny na Ukrajine.



Hoci Budapešť ohlasuje "aktívne predsedníctvo", odborníci na politiku EÚ neočakávajú počas tohto polroka príliš nabitý program, aj preto, že chvíľu potrvá, kým nová Európska komisia po eurovoľbách prijme svoje nové pracovné výzvy a priority.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)