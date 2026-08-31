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EÚ po prvý raz uplatňuje prísnejšie pravidlá pre AI chatbot
Spoločnosti dostali štyri mesiace na splnenie dodatočných povinností vyplývajúcich z právneho predpisu - zákona o digitálnych službách (DSA).
Autor TASR
Brusel 31. augusta (TASR) - Jazykový model ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá po tom, ako ho Európska únia v pondelok zaradila na zoznam digitálnych služieb podliehajúcich väčšej právnej kontrole. EÚ k takémuto kroku pristúpila po prvý raz v prípade chatbota s umelou inteligenciou (AI), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„ChatGPT, Reddit (sociálna sieť) a Roblox (hracia platforma) budú v Európskej únii podliehať vyššej úrovni kontroly a zodpovednosti, a to vzhľadom na ich veľký vplyv na našich občanov a spoločnosť,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
Brusel označil spomínané subjekty za „veľmi veľké“, keďže majú viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne v 27-člennom spoločenstve, čo je hraničná hodnota, ktorú stanovila eurokomisia pre uplatňovanie prísnejších pravidiel.
Spoločnosti dostali štyri mesiace na splnenie dodatočných povinností vyplývajúcich z právneho predpisu - zákona o digitálnych službách (DSA). Patrí medzi ne „posudzovanie a zmierňovanie systematických rizík vyplývajúcich z ich služieb a algoritmických systémov súvisiacich so šírením nezákonného obsahu, negatívnym vplyvom na maloletých, fyzickým a duševným zdravím používateľov, základnými právami, volebnými procesmi a verejnou bezpečnosťou,“ upresnil Brusel. Aby sa na ChatGPT mohli vzťahovať pravidlá DSA, Európska komisia ho zaradila do kategórie vyhľadávačov.
Rozšírená kontrola zahŕňa aj hernú platformu Roblox, ktorá ľuďom umožňuje vytvárať ďalšie vlastné hry a zdieľať ich s ostatnými, a tiež populárne online fórum Reddit. EÚ k tomuto kroku pristúpila v čase, keď zintenzívňuje reguláciu svetových digitálnych aplikácií vrátane mnohých amerických, a to napriek silnému odporu zo strany USA a hrozbám odvetných opatrení.
„ChatGPT, Reddit (sociálna sieť) a Roblox (hracia platforma) budú v Európskej únii podliehať vyššej úrovni kontroly a zodpovednosti, a to vzhľadom na ich veľký vplyv na našich občanov a spoločnosť,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
Brusel označil spomínané subjekty za „veľmi veľké“, keďže majú viac ako 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne v 27-člennom spoločenstve, čo je hraničná hodnota, ktorú stanovila eurokomisia pre uplatňovanie prísnejších pravidiel.
Spoločnosti dostali štyri mesiace na splnenie dodatočných povinností vyplývajúcich z právneho predpisu - zákona o digitálnych službách (DSA). Patrí medzi ne „posudzovanie a zmierňovanie systematických rizík vyplývajúcich z ich služieb a algoritmických systémov súvisiacich so šírením nezákonného obsahu, negatívnym vplyvom na maloletých, fyzickým a duševným zdravím používateľov, základnými právami, volebnými procesmi a verejnou bezpečnosťou,“ upresnil Brusel. Aby sa na ChatGPT mohli vzťahovať pravidlá DSA, Európska komisia ho zaradila do kategórie vyhľadávačov.
Rozšírená kontrola zahŕňa aj hernú platformu Roblox, ktorá ľuďom umožňuje vytvárať ďalšie vlastné hry a zdieľať ich s ostatnými, a tiež populárne online fórum Reddit. EÚ k tomuto kroku pristúpila v čase, keď zintenzívňuje reguláciu svetových digitálnych aplikácií vrátane mnohých amerických, a to napriek silnému odporu zo strany USA a hrozbám odvetných opatrení.