EÚ po sabotážach zvýši ochranu podmorských káblov v Baltskom mori

Brusel 21. februára (TASR) – Európska únia podnikne opatrenia na posilnenie bezpečnosti podmorských káblov v Baltskom mori, kde opakovane došlo k predpokladanej sabotáži infraštruktúry. Oznámila to v piatok Európska komisia (EK), píše TASR na základe agentúry AFP a tlačovej správy EK.



V Baltskom mori boli v posledných mesiacoch poškodené viaceré telekomunikačné a elektrické káble, pričom pozorovatelia obviňujú Moskvu z vedenia hybridnej vojny proti západným krajinám, ktoré podporujú Ukrajinu, uviedla AFP.



Švédsko v piatok oznámilo, že vyšetruje podozrenie z poškodenia podmorského kábla východne od baltského ostrova Gotland. Fínska spoločnosť Cinia následne uviedla, že škody vznikli na komunikačnom kábli C-Lion 1 medzi Fínskom a Nemeckom. Označila ich za menšie s tým, že neovplyvnili funkčnosť dátových spojení. Ten istý kábel bol prerušený už dvakrát, v novembri a decembri minulého roka, pripomenula agentúra Reuters.



EK uviedla, že sprísni bezpečnostné požiadavky pre podmorské káble a bude uprednostňovať financovanie nových a "inteligentných" káblov. EÚ tiež posilní kapacity pre rýchlu opravu škôd a bude uplatňovať sankcie voči nepriateľským subjektom i "tieňovej flotile".



Bezpečnostní analytici uvádzajú, že Rusko s cieľom obchádzať západné sankcie využíva tzv. tieňovú flotilu stoviek lodí, ktoré sú často v zlom technickom stave. Niektoré z týchto plavidiel sú obvinené z poškodenia káblov.



"Dnes robíme kroky na ochranu káblov, rýchlejšie detegovanie a predvídanie hrozieb a čo najskoršiu opravu škôd," uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. "Každý, u koho sa zistí, že bol zodpovedný za sabotáž, by mal byť primerane potrestaný, a to aj sankciami. Je potrebné tiež odradiť potenciálnych páchateľov," doplnila vo vyhlásení.



Brusel konkrétne opatrenia zavedie tento a budúci rok. EÚ bude na rýchlejšom hlásení incidentov spolupracovať so súkromnými firmami, ktoré prevádzkujú približne 60 percent optických káblov.