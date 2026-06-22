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EÚ po Starmerovom odchode prehodnocuje dátum summitu s Britániou
Na Starmerovo odstúpenie už reagoval Kremeľ s tým, že jeho odchod pravdepodobne nezmení nepriateľský postoj Londýna voči Rusku.
Autor TASR
Brusel 22. júna (TASR) - Európska únia po pondelkovom oznámení o odchode Keira Starmera z čela britskej vlády prehodnocuje spoločný summit o vzťahoch po brexite. Naplánovaný je na 22. júla. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Hovorkyňa Európskej komisie Paula Pinhová uviedla, že Brusel a Londýn zvažujú „možnosť, že by sa samit predsa len mohol uskutočniť“.
Novým premiérom pravdepodobne bude doterajší starosta Manchestru Andy Burnham. Neočakáva sa, že bude mať v Labouristickej strane protikandidáta a vedenie vlády by preto mohol prevziať už v polovici júla.
Na Starmerovo odstúpenie už reagoval Kremeľ s tým, že jeho odchod pravdepodobne nezmení „nepriateľský postoj Londýna voči Rusku“.
„Starmer sa v otázke britsko-ruských vzťahov nijako nevyznamenal,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Vždy bol zástancom udržania vzťahov na nulovej úrovni. Je nepravdepodobné, že by niekto na britskej politickej scéne zastával voči našej krajine postoj, ktorý by sa líšil od Starmerovho,“ povedal.
Odchádzajúci premiér patril medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny. Vďaku mu už na sieti X vyjadril prezident Volodymyr Zelenskyj. „Keir, ďakujem ti za našu spoluprácu, tvoju podporu a spoločné rozhodnutia, ktoré prispeli k posilneniu našej Európy a ochrany našich životov,“ uviedol a zdôraznil, že ho na Ukrajine kedykoľvek rád privíta.
Hovorkyňa Európskej komisie Paula Pinhová uviedla, že Brusel a Londýn zvažujú „možnosť, že by sa samit predsa len mohol uskutočniť“.
Novým premiérom pravdepodobne bude doterajší starosta Manchestru Andy Burnham. Neočakáva sa, že bude mať v Labouristickej strane protikandidáta a vedenie vlády by preto mohol prevziať už v polovici júla.
Na Starmerovo odstúpenie už reagoval Kremeľ s tým, že jeho odchod pravdepodobne nezmení „nepriateľský postoj Londýna voči Rusku“.
„Starmer sa v otázke britsko-ruských vzťahov nijako nevyznamenal,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Vždy bol zástancom udržania vzťahov na nulovej úrovni. Je nepravdepodobné, že by niekto na britskej politickej scéne zastával voči našej krajine postoj, ktorý by sa líšil od Starmerovho,“ povedal.
Odchádzajúci premiér patril medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny. Vďaku mu už na sieti X vyjadril prezident Volodymyr Zelenskyj. „Keir, ďakujem ti za našu spoluprácu, tvoju podporu a spoločné rozhodnutia, ktoré prispeli k posilneniu našej Európy a ochrany našich životov,“ uviedol a zdôraznil, že ho na Ukrajine kedykoľvek rád privíta.