EÚ po tlaku Maďarska odstránila zo zoznamu sankcií patriarchu Kirilla

Brusel 2. júna (TASR) - Európska únia sa vo štvrtok rozhodla ustúpiť tlaku Maďarska a do šiesteho sankčného balíka voči Rusku nezaradila najvyššieho predstaviteľa ruskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Kirilla, ktorý je blízkym spojencom šéfa Kremľa Vladimira Putina. Informovali o tom agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



Na šiestom balíku sankcií EÚ voči Rusku, ktorý obsahuje aj rozsiahle embargo na dovoz ruskej ropy, sa členské krajiny Únie dohodli v pondelok na summite EÚ v Bruseli. Budapešť však jeho schválenie podmieňovala odstránením patriarchu Kirilla zo zoznamu Rusov, ktorým chce EÚ zmraziť majetok a zakázať vstup na svoje územie.



Zástupcovia členských štátov EÚ tak vo štvrtok prijali pozmenený sankčný balík, na ktorom už patriarcha nefiguruje, potvrdili pre DPA viaceré zdroje z diplomatických kruhov.



Najnovšie sankcie by mali vstúpiť do platnosti v piatok ráno, hneď po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, ak voči nim niektorá z členských krajín dovtedy nevznesie námietku, uviedol nemenovaný diplomat pre agentúru Reuters.



Patriarcha Kirill (75) verejne podporuje Kremeľ a tiež schvaľuje vojnu na Ukrajine, pripomína DPA.



Najnovšie sankčné opatrenia EÚ sú zamerané voči osobám zodpovedným za masakre v ukrajinských mestách Buča a Mariupol a takisto znamenajú odpojenie ďalších ruských bánk – vrátane banky Sberbank – od systému SWIFT. Balík tiež zavádza úplný zákaz vysielania troch veľkých ruských televíznych staníc v EÚ.