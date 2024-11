EÚ po Trumpovom víťazstve sľubuje Ukrajine neochvejnú podporu

Kyjev 9. novembra (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v sobotu počas návštevy v Kyjeve opäť potvrdil neochvejnú podporu Európskej únie Ukrajine, aby sa mohla naďalej brániť proti ruskej agresii. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá - podľa TASR - pripomenula, že ide o prvú návštevu predstaviteľa bruselskej exekutívy na Ukrajine po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA.



AFP pripomenula, že Trump počas svojej predvolebnej kampane spochybnil zachovanie americkej vojenskej a finančnej pomoci Ukrajine. Tvrdil tiež, že by dokázal rýchlo dohodnúť ukončenie vojny rozpútanej Ruskom 24. februára 2022.



"Nikto presne nevie, čo bude nová (americká) administratíva robiť," upozornil v sobotu Borrell, pričom však poukázal na to, že úradujúci prezidenta USA Joe Biden zostáva v úrade ešte dva mesiace.



"Musíme robiť viac a rýchlejšie, viac vojenskej podpory, viac výcvikových kapacít, viac peňazí, rýchlejšie dodávky a tiež povolenie zasiahnuť vojenské ciele nepriateľa na jeho území," vyzýval Borrell v Kyjeve.



Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin "nechce a nebude vyjednávať, pokiaľ k tomu nebude donútený".



Európa od ruskej invázie v roku 2022 vynaložila na podporu Ukrajiny okolo 125 miliárd dolárov, zatiaľ čo samotné Spojené štáty vyše 90 miliárd dolárov. Udržanie Washingtonu ako kľúčového poskytovateľa pomoci pre Ukrajinu sa považuje za kľúčové pre to, aby sa Kyjev mohol brániť - najmä v čase politickej neistoty v hlavných európskych mocnostiach Nemecku a Francúzsku, objasnila AFP.



Krajiny ako Maďarsko, ktoré sú proti vojenskej podpore pre Ukrajinu, sú po Trumpovom víťazstve povzbudené, a preto môže byť ťažké dosiahnuť v rámci EÚ konsenzus, aby sa v prospech Ukrajiny urobilo viac, doplnila AFP.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na spoločnej tlačovej konferencii s Borrellom zopakoval, že Kyjev trvá na tom, že by nemal byť nútený robiť ústupky Rusku.



"Každý si musí uvedomiť, že ústupky agresorovi nebudú fungovať. Potrebujeme skutočný mier, nie zmierenie, ktoré prinesie ďalšiu vojnu," vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie.



Dodal, že zmeny - ako voľby v USA - "vždy predstavujú nádej a šancu, šancu urýchliť mier". Informoval, že kontakty s Trumpovým tímom boli nadviazané po gratulačnom telefonáte od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a že sa pracuje na stretnutí oboch lídrov.