EÚ po vyhrážkach Trumpa vyjadrila podporu organizácii WHO

Brusel 19. mája (TASR) - Európska únia podporuje Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a mnohostranné úsilie v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu. Hovorkyňa Európskej komisie to uviedla v utorok po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil zmrazením financovania WHO.



Trump podľa tlačovej agentúry AFP uviedol, že USA môžu permanentne zmraziť financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie, pokiaľ v nej do 30 dní nedôjde k "podstatným zlepšeniam".



Washington pozastavil svoju finančnú podporu WHO v polovici apríla a obvinil túto organizáciu, že má príliš blízke vzťahy s Čínou, ako aj z toho, že zatajuje a zle vedie riešenie koronavírusovej pandémie.



"Toto je doba na solidaritu, nie na ukazovanie prstom (na vinníkov) alebo na podkopávanie mnohostrannej spolupráce," uviedla v utorok na otázky novinárov hovorkyňa EK pre zahraničné veci a bezpečnostné otázky Virginie Battuová-Henrikssonová.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)