EÚ tvrdí, že rúška nie sú zdraviu škodlivé

Na archívnej snímke belgický minister dravotníctva Frank Vandenbroucke. Foto: TASR/AP

Brusel 8. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) uviedla, že neexistuje presvedčivý dôkaz, že by syntetické rúška spôsobovali vyššie riziko vzniku rakovinových ochorení. Reagovala tak na belgickú štúdiu, ktorá minulý mesiac varovala, že tieto rúška môžu obsahovať karcinogény, informovala v pondelok agentúra Reuters.V októbrovej správe belgického inštitútu pre verejné zdravie Sciensano sa uvádza, že inštitút zistil, že sa v syntetických rúškach vrátane tých, ktoré sa bežne používajú, nachádza potencionálne nebezpečný oxid titaničitý (TiO2).Ten je v rúškach používaný ako biele farbivo a znepriehľadňujúca látka, ktorá sa využíva aj v iných textilných produktoch, farbách, opaľovacích krémoch, ako aj v niektorých potravinách, napríklad v polievkach a žuvačkách.Podľa EK však v súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že prítomnosť oxidu titaničitého v rúškach predstavuje zdravotné riziko, a odporúča preto pokračovať v ich používaní. Rúška sa totiž považujú za kľúčový prostriedok boja proti pandémii koronavírusu.uviedla hovorkyňa EK pre Reuters.Belgický minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke taktiež po zverejnení štúdie uviedol, že je potrebné v tejto oblasti vykonať ďalšie výskumy, a naliehal na verejnosť, aby rúška nosila aj naďalej, keďže neexistuje dôkaz, že sú zdraviu škodlivé.Okrem toho uviedol, že Belgicko bude naliehať na výrobcov, aby na obaloch uvádzali, či sa v rúškach nachádza oxid titaničitý.Hovorkyňa poradného orgánu belgickej vlády v oblasti zdravia uviedla, že potencionálne riziko "neprevyšuje benefity rúšok v súvislosti s prevenciou nákazy" covidom.Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá spadá pod Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), radí oxid titaničitý do kategórie možných karcinogénov.EK navrhla zakázať používanie oxidu titaničitého v potravinách od polovice budúceho roka, pretože Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) uviedol, že látka už nie je viac bezpečná, keďže pri jej požití nemožno vylúčiť karcinogénne účinky.