Poľsko a Maďarsko môže prísť o eurofondy, EK už podnikla prvý krok

Brusel 19. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) zaslala v piatok listy vládam Poľska a Maďarska, ktoré sa týkajú dodržiavania princípov právneho štátu. Ide o neoficiálny prvý krok smerom k možnej aktivácii dosiaľ nepoužitého mechanizmu, v rámci ktorého by obe krajiny mohli prísť o prostriedky z európskych fondov. Informoval o tom spravodajský server Politico.eu.



Tzv. mechanizmus podmienenosti umožňuje zastavenie vyplácanie eurofondov, ak v niektorej z členských krajín dôjde k porušeniu základných noriem EÚ, napríklad k zásahom do nezávislosti súdnictva. Tento nový mechanizmus vstúpil do platnosti v januári tohto roku a doposiaľ ešte ani raz nebol aktivovaný.



"Služby eurokomisie poslali administratívne listy Maďarsku a Poľsku," v ktorých sa od oboch krajín požadujú informácie súvisiace s uvedeným mechanizmom, uviedol hovorca EK.



Obe krajiny majú podľa neho teraz dva mesiace na to, aby poslali EK požadované informácie. Tá potom odpovede zhodnotí a rozhodne sa, či bude v danom procese pokračovať.



Nemenovaný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že Brusel požaduje od Varšavy vysvetlenie sporných súdnych reforiem, ktoré obmedzili nezávislosť poľskej justície, a tiež spochybňovania princípu nadradenosti európskeho práva.



V prípade Maďarska má EK otázky týkajúce sa vykonávania verejných zákaziek a podozrení z konfliktu záujmov a korupčných praktík pri využívaní prostriedkov EÚ.



Eurokomisia čelí kritike zo strany poslancov Európskeho parlamentu, aktivistov aj kritikov maďarskej a poľskej vlády, že doposiaľ voči nim neaktivovala mechanizmus podmienenosti vyplácania eurofondov. Europoslanci preto dokonca podali na EK žalobu.



Maďarsko a Poľsko naopak spochybňujú legálnosť mechanizmu, ktorý podmieňuje vyplácanie prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu a so svojou sťažnosťou sa obrátili na Súdny dvor Európskej únie.



V piatok zaslané listy sú podľa servera Politico súčasťou snáh komisie signalizovať pripravenosť a ochotu nový mechanizmus spustiť, ale jeho oficiálnu aktiváciu ešte neznamenajú. K tej by mohlo dôjsť, až keď európsky súd posúdi príslušné žaloby Budapešti a Varšavy, čo sa očakáva v priebehu niekoľkých mesiacov.