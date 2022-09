EÚ podpísala s Ukrajinou dohodu o pomoci vo výške 500 miliónov eur

Brusel 5. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) a Ukrajina podpísali v pondelok v Bruseli dohodu o pomoci vo výške 500 miliónov eur, ktorá je určená na bývanie a vzdelávanie pre vysídlených ľudí, ako aj na podporu ukrajinského poľnohospodárstva. Stalo sa tak v rámci 8. zasadnutia Asociačnej rady EÚ – Ukrajina, informuje spravodajca TASR.



Cieľom pondelkového zasadnutia bolo prediskutovať bilaterálnu agendu medzi EÚ a Ukrajinou, najmä implementáciu dohody o pridružení a súčasný stav spolupráce medzi oboma stranami.



Je to prvýkrát, čo sa Asociačná rada konala s Ukrajinou ako kandidátskou krajinou EÚ. Za EÚ sa na rokovaniach zúčastnili šéf európskej diplomacie Josep Borrell a eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhely. Ukrajinu zastupoval premiér Denys Šmyhaľ.



V rámci asociačnej rady boli podpísané štyri sektorové dohody na ďalšie posilnenie spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou. Brusel tiež schválil nový program rozpočtovej podpory vo výške 500 miliónov eur ako súčasť záväzkov, ktoré predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oznámila v apríli a máji tohto roku.



Ukrajinský premiér sa v Bruseli stretol aj s podpredsedom EK pre medziinštitucionálne vzťahy Marošom Šefčovičom, s ktorým rokoval o posilnení sankcií voči Rusku a integrácii Ukrajiny do energetického trhu EÚ. Po získaní štatútu kandidátskej krajiny sa Ukrajina snaží urýchliť integráciu na energetickom trhu EÚ.



AFP v tejto súvislosti upozornila, že Šmyhal na svojom účte na Telegrame vyzval na zavedenie "úplného energetického embarga" proti Rusku. Zároveň dodal, že vývoz elektriny z Ukrajiny môže nahradiť značné objemy dovozu ruského plynu. Ukrajinský premiér spresnil, že Ukrajina má exportnú kapacitu elektriny až 2000 megawattov a súčasne najväčšie podzemné zásobníky plynu a mohla by sa stať akýmsi "plynovým trezorom Európy".