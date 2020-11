EÚ podporí boj proti terorizmu v oblasti Sahelu

Brusel 9. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) poskytne 22,6 milióna eur na päť nových programov na podporu stability a bezpečnosti v regióne Sahelu a Čadského jazera. Peniaze budú vyplatené prostredníctvom Núdzového trustového fondu pre Afriku (EUTF), informovala v pondelok EK.



Podľa slov eurokomisárky pre medzinárodné partnerstvá Jutty Urpilainenovej päť vybraných programov rôznym spôsobom prispieva k riešeniu dlhotrvajúcej krízy v regióne Sahel a k zlepšeniu jeho dlhodobej stability a prosperity.



"Ide o projekty, ktoré sa zameriavajú na teroristické hrozby, na beztrestnosť zločincov a pomáhajú zlepšovať správu vecí verejných, ale zároveň ponúkajú aj viac tvorivých a ekonomických príležitostí pre mladých ľudí v tomto regióne a zlepšujú im prístup na internet," uviedla Urpilainenová.



V konkrétnej rovine program vo výške 10 miliónov eur v oblasti justície podporí boj proti beztrestnosti ľudí páchajúcich zločiny v Burkine Faso. EÚ cez EUTF sumou 4,5 milióna eur podporí nigérijské ministerstvo vnútra v boji proti terorizmu vytvorení viacúčelovej letky národnej gardy zameranej na zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva a stabilizáciu regiónu. Tretí program v hodnote cez dva milióny eur prispeje k vytvoreniu rádia Jeunesse Sahel, nadnárodnej platformy, ktorá umožní mladým ľuďom vo veku od 15 do 35 rokov prejaviť sa v Mauritánii, Mali, Burkine Faso, Nigeri a Čade.



EÚ sumou presahujúcou jeden milión eur podporí aj program technickej pomoci na posilnenie odvetvia informačných a komunikačných technológií v Gambii. Pôjde o prvú fázu snáh o vytvorenie univerzálneho prístupu na internet v Gambii doplnením existujúcej internetovej infraštruktúry bezdrôtovou technológiou 4G a sprievodnými opatreniami v oblasti sociálneho začlenenia.



A nakoniec, pilotný projekt budovania kapacít vo výške päť miliónov eur pripraví pôdu pre digitalizáciu guinejského systému občianskeho registra a elektronickú identifikáciu občanov. Pre EÚ je to dôležité z pohľadu migrácie, lebo súčasný nedostatok legálne overených dokladov totožnosti vytvára možnosti pre obchodovanie s ľuďmi.



Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku bol založený v roku 2015 s cieľom riešiť základné príčiny nestability, núteného vysídľovania a nelegálnej migrácie. Inštitúcie EÚ, členské štáty a ďalší darcovia doteraz vložili do EUTF zdroje vo výške päť miliárd eur.





Spravodajca TASR Jaromír Novak