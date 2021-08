EÚ podporí očkovanie krajín Východného partnerstva

Brusel 10. augusta (TASR) - Európska únia sa snaží podporiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v krajinách Východného partnerstva. Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že za týmto účelom zvýšila objem balíka finančnej pomoci zo 40 miliónov na 75 miliónov eur.



Balík pomoci je určený na nasadenie bezpečných a účinných vakcín proti ochoreniu COVID-19 a urýchlenie očkovacích kampaní v šiestich krajinách Východného partnerstva: v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine.



Za situácie celosvetového nedostatku proticovidových vakcín chce EÚ dodatočným balíkom pomoci vo výške 35 miliónov eur v regióne Východného partnerstva zlepšiť prístup k očkovacím látkam, uľahčiť úhradu nákladov na ich zaobstarávanie a tiež umožniť členským štátom EÚ podeliť sa o svoje nevyužité zásoby vakcín.



Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi v tejto súvislosti uviedol, že EÚ je aj naďalej odhodlaná podporovať svojich východných susedov pri urýchlení očkovania, pretože to bude "rozhodujúce pre ukončenie pandémie a začatie sociálno-ekonomickej obnovy regiónu po koronakríze".



Táto pomoc je doplnkom k Úniou podporovanej iniciatíve COVAX, ktorá je celosvetovým nástrojom na zabezpečenie spravodlivého a všeobecného prístupu k vakcínam proti COVID-19. Krajiny EÚ plánujú regiónu Východného partnerstva do konca tohto roka darovať aspoň 200 miliónov dávok vakcín.



Dodatočná pomoc EÚ dopĺňa februárový balík finančnej podpory v hodnote 40 miliónov eur, ktorý mal posilniť pripravenosť a miestnu pohotovosť krajín Východného partnerstva na bezpečné a účinné zaočkovanie obyvateľstva. EÚ tento balík poskytla v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).



Podpora zo strany EÚ zahŕňala odbornú prípravu zdravotníckych manažérov a zdravotníckeho personálu zapojených do očkovacej kampane, logistickú podporu pri dodávke očkovacích látok a manipulácii s nimi, monitorovanie údajov o očkovaní a bezpečnosti, komunikáciu s verejnosťou ako aj podporu pri tvorbe digitálneho COVID preukazu.



V utorok (10. augusta) prijatý program je súčasťou globálnej reakcie Tímu Európa na pandémiu COVID-19 a stavia na spoločnom úsilí členských štátov a doterajšej spolupráci EÚ s WHO.



Nadväzuje na prvé regionálne opatrenie z minulého roka zamerané na riešenie pandémie COVID-19 v rámci Východného partnerstva. EÚ a WHO vytvorili iniciatívu Solidaritou za zdravie v hodnote 35 miliónov eur a poskytli krajinám tohto regiónu značné množstvo zdravotníckych potrieb, 11 miliónov ochranných prostriedkov, 12.000 laboratórnych súprav, viac ako 1500 pľúcnych ventilátorov, kyslíkových koncentrátorov a pulzných oxymetrov a viac ako 20.000 súprav na PCR testy.



