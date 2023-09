Európska únia podporí projekty v Afganistane, ktorú pomôžu ženám

Brusel/New York 20. septembra (TASR) - Európska únia v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku súhlasila s uvoľnením 140 miliónov eur na základné potreby a pomoc na zabezpečenie živobytia v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, poľnohospodárstva a ekonomického posilnenia postavenia žien v Afganistane. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rozhodnutie uvoľniť peniaze zmrazené od decembra 2022 prichádza po šiestich mesiacoch monitorovania a posudzovania zásady "od žien pre ženy". Táto zásada zabezpečuje, aby boli afganské dievčatá a ženy zapojené do všetkých aspektov poskytovania pomoci. Taliban predtým zakázal ženám pracovať v mimovládnych organizáciách,



Finančné prostriedky EÚ rozpošle prostredníctvom agentúr OSN, Svetovej banky a medzinárodných mimovládnych organizácií pôsobiacich v Afganistane. Cieľom finančnej podpory je poskytnúť pomoc v oblasti základných potrieb.



EÚ chce financovať projekty vzdelávania chlapcov aj dievčat či zlepšenia a stimulácie prístupu do školy prostredníctvom potravinovej pomoci. V oblasti zdravia financie EÚ pomôžu v boji proti infekčným chorobám, zaistení pitnej vody, zlepšovaní výživy detí a zvyšovaní potravinovej bezpečnosti a odolnosti domácností.



Podpora EÚ posilní situáciu afganských žien prostredníctvom rozvoja zručností, prístupu k financiám a trhovým príležitostiam, ekonomickej odolnosti a podpory malých podnikov vedených ženami.



EÚ v súčasnosti spolupredsedá koordinačnej skupine pre Afganistan spolu s OSN a Svetovou bankou.



Suma 140 miliónov eur je súčasťou celkového podporného balíka vo výške jednej miliardy eur, ktorý EÚ oznámila v auguste 2021. EÚ z tejto sumy už zmobilizovala 980 miliónov eur - 500 miliónov na základné potreby a živobytie a 480 miliónov na humanitárnu pomoc.



Eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová v správe pre médiá uviedla, že medzinárodné spoločenstvo za posledných šesť mesiacov našlo spôsob, ako poskytnúť zúfalo potrebnú podporu ženám, dievčatám a ďalším zraniteľným skupinám v Afganistane. "Táto podpora ponúka riešenia na zabezpečenie živobytia pre milióny ľudí a zároveň neznamená uznanie Talibanu ako vládnucej sily," vysvetlila.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)