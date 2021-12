EÚ podporuje členské štáty pri preprave pacientov a lekárskych tímov

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že EÚ do konca decembra dokončí vyplácanie finančnej podpory svojim členským štátom v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, a to prostredníctvom Nástroja Európskej únie pre núdzovú pomoc (ESI).



Komisia pripomenula, že nedávno poskytnutá finančná podpora predstavuje viac ako 2,9 milióna eur a pomohla pri preprave pacientov s covidom a lekárskych tímov medzi členskými štátmi. Išlo o doplnok k sume 170 miliónov eur, ktoré sú už od vlaňajška k dispozícii na prepravu základných zdravotníckych predmetov a vybavenia súvisiaceho s očkovaním.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti povedal, že za posledné dva roky nástroj núdzovej podpory pomohol mnohým pacientom pri presune za liečbou do inej členskej krajiny a lekárske tímy vďaka ESI pomáhali tam, kde ich najviac potrebovali.



"Tento nástroj pokryl aj náklady na prepravu životne dôležitých zdravotníckych pomôcok. Poskytli sme tak členským štátom cenný nástroj v našom spoločnom boji proti ochoreniu COVID-19," opísal situáciu komisár.



Lenarčič zároveň upozornil, že každý Európan môže prispieť k tomu, aby sa zabránilo preťaženiu vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a aby sa pandémia dostala pod kontrolu, a to tým, že sa dá zaočkovať, lebo "úplné očkovanie poskytuje najsilnejšiu ochranu, aká existuje".



Medzi nedávno financované operácie patrí preprava lekárskych tímov z Dánska, Izraela, Poľska a Nemecka do Rumunska a preprava pacientov z Rumunska do Nemecka, Poľska, Rakúska, Českej republiky, Dánska a Talianska.



Finančná pomoc cez ESI smerovala aj na podporu Slovenska, ktoré zažíva v súvislosti s covidom vysoký nárast hospitalizácií a úmrtí.