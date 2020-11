EÚ pohrozila Turecku sankciami, odsúdila účasť cudzích síl v Karabachu

Brusel 19. novembra (TASR) - Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas vo štvrtok v deň videokonferencie ministrov zahraničných vecí EÚ vyzval Turecko, aby zastavilo provokácie vo východnom Stredomorí, inak môže čeliť hrozbe sankcií zo strany Únie. Európski diplomati privítali aj ukončenie ozbrojených bojov v Náhornom Karabachu a odsúdili zasahovanie zahraničných síl do tohto konfliktu.



Možné sankcie EÚ voči Turecku by podľa spravodajského serveru politico.eu mohli byť uvalené už v decembri. Návrh Rady EÚ pre zahraničné veci by mohli následne odobriť aj premiéri a prezidenti na decembrovom summite EÚ. Šéfovia štátov a vlád sa na októbrovom summite dohodli, že v decembri prijmú "primerané" opatrenia proti Turecku, ak Ankara dovtedy nezastaví nezákonné prieskumné vrty v teritoriálnych vodách Cypru a Grécka.



Maas novinárom pripomenul, že vôľa zaviesť sankcie voči Turecku existovala už aj v minulosti, keď na to tlačili viaceré členské krajiny, a najnovšie kroky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vrátane jeho nedávnej návštevy v neuznanej Severocyperskej tureckej republike situáciu len zhoršujú. "Ak nedôjde k zlepšeniu vzťahov s Tureckom, predpokladám, že táto otázka bude určite opäť na stole počas decembrového zasadnutia Európskej rady," uviedol Maas.



Podľa portálu Politico nielen Berlín, ale aj samotná EÚ čoraz viac strácajú trpezlivosť s Ankarou. Potvrdili to aj štvrtkové slová šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella, ktorý varoval Ankaru, že sa vzďaľuje od Únie a naopak. EÚ sa blíži "k zlomovému okamihu" vo vzájomných vzťahoch s Tureckom.



Šéfovia diplomacií EÚ vo štvrtok privítali ukončenie ozbrojených akcií v Náhornom Karabachu, zároveň však odsúdili zapojenie zahraničných síl do tohto konfliktu a vyzvali na vyšetrovanie vojnových zločinov, ku ktorým malo dôjsť počas šesťtýždňových bojov.



"EÚ vyzýva všetkých regionálnych aktérov, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov alebo prejavov, ktoré by mohli ohroziť prímerie, a tiež požaduje úplné a rýchle stiahnutie všetkých zahraničných bojovníkov z regiónu," vyhlásil Borrell po skončení rokovaní. EÚ bude podľa neho pozorne sledovať dodržiavanie prímeria. Dôležité sú i zachovanie a obnova kultúrneho a náboženského dedičstva Náhorného Karabachu a jeho okolia.



