EÚ hrozí Turecku sankciami pre otvorenie opusteného cyperské mesta

Brusel 27. júla (TASR) – Európska únia v utorok naznačila, že by mohla voči Turecku zaviesť sankcie v súvislosti s jeho plánmi na opätovné otvorenie časti severocyperského letoviska opusteného od tureckej invázie v roku 1974. Informovala o tom agentúra DPA.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v spoločnom vyhlásení zo zástupcami krajín EÚ uviedol, že ministri zahraničných vecí krajín EÚ na svojom nadchádzajúcom stretnutí plánovanom na začiatok septembra zvážia, aké kroky podniknú voči Ankare. Tú Únia začiatkom roka vyzvala, aby sa zdržala ďalších provokácií, inak by mohla čeliť sankčným opatreniam.



Tureckom okupovaná časť Cypru, tzv. Severocyperská turecká republika, minulý týždeň oznámila, že bude pokračovať so svojimi plánmi na opätovné sprístupnenie bývalého letoviska Varoša, ktoré je časťou mesta Famagusta opusteného od tureckej invázie v roku 1974.



Štvrť známa aj pod tureckým menom Maraš zostala po invázii opustená a obohnaná plotom, rovnako ako aj celá Famagusta.



Turecká armáda sprístupnila verejnosti časti pláže v niekdajšom letovisku Varoša už vlani. To rozhnevalo cyperských Grékov, ktorí toto patrenie vnímali ako krok smerujúci k získaniu kontroly nad celým mestom. Medzinárodne uznaná cyperská vláda v Nikózii v reakcii zdôraznila, že Varoša je hranicou, ktorú nemožno prekročiť, a ostro odsúdila aj vlaňajšiu novembrovú návštevu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v tureckej časti Cypru.



Prezident medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky Ersin Tatar nedávno povedal, že „druhou fázou plánu je rozšíriť" opätovné otvorenie východného pobrežia Varoše ovládanej tureckou armádou. Z letoviska v roku 1974 ušli jeho grécko-cyperskí obyvatelia.



Inváziou na severe Cypru reagovalo Turecko 20. júla 1974 na Grékmi podporovaný štátny prevrat, ku ktorému došlo 15. júla s cieľom pripojiť Cyprus ku Grécku. Zatiaľ čo grécko-cyperská republika je už od roku 2004 členskou krajinou Európskej únie, nezávislosť Tureckom okupovanej časti ostrova neuznal nikto okrem Ankary.



EÚ sa utorňajším vyhlásením pridala k nedávnemu stanovisku Bezpečnostnej rady OSN, ktorá plán na ďalšie sprístupňovanie Varoše odsúdila a zároveň žiadala o anulovanie všetkých krokov, ktoré boli v súvislosti s jej otváraním podniknuté od októbra 2020. EÚ zároveň poznamenala, že na akékoľvek znovu osídľovanie Varoše je potrebný súhlas OSN.