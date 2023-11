EÚ pokračuje s leteckými dodávkami pomoci pre obyvateľov Gazy

Brusel 7. novembra (TASR) - EÚ v utorok pokračovala v dodávkach humanitárnej pomoci pre Palestínčanov v pásme Gazy prostredníctvom takzvaného leteckého humanitárneho mostu. Uvádza sa to v tlačovej správe Európskej komisie.



Na utorok boli naplánované dva lety - jeden z belgického letiska v Ostende a druhý z Dubaja, kde má EÚ vytvorené rezervy humanitárnej pomoci. Vyslané lietadlá prepravili takmer 115 ton dodávok pomoci do mesta al-Aríš v Egypte, najväčšieho mesta na Sinajskom polostrove neďaleko palestínskeho hraničného priechodu Rafah.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v utorok navštívil al-Aríš, aby sa presvedčil, že náklad dodaný humanitárnymi partnerskými organizáciami Lekári sveta (MdM), Populačný fond OSN (UNFPA) a Francúzskom, v podobe základných zdravotníckych potrieb, bol naozaj dopravený na miesto určenia. Let z Ostende organizovala koordinačná platforma EÚ a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC).



Náklad z Dubaja obsahoval logistické položky ako sú chladničky a skladové kontajnery, čo je kľúčová položka pre uchovávanie pomoci prichádzajúcej do Egypta pre obyvateľov Gazy.



Uvedené položky zakúpila EÚ a venovala ich Svetovému potravinovému programu (WFP) s cieľom posilniť logistickú kapacitu egyptského Červeného polmesiaca a uľahčiť záchranné operácie v pásme Gazy.



Za posledné dva týždne EÚ zaistila celkom osem letov s humanitárnou pomocou pre pásmo Gazy, pričom bolo prepravených viac ako 320 ton humanitárnych zásob.



EÚ je vzhľadom na obrovské humanitárne potreby v pásme Gazy v úzkej koordinácii so Skladom humanitárnej reakcie OSN (UNHRD) a spolu s ďalšími humanitárnymi partnermi pripravuje ďalšie lety na prepravu potrebnej pomoci, vrátane núdzových položiek zo zásob EÚ v Dubaji a v talianskom prístave Brindisi.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)