EÚ pokračuje v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Brusel 5. februára (TASR) - Európska únia naďalej bojuje proti porušovaniu ľudských práv a násiliu voči dievčatám a ženám. Uvádza sa to v pondelňajšom oficiálnom vyhlásení Európskej komisie (EK) a šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, zverejnenom pred Medzinárodným dňom nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (6. február), informuje spravodajca TASR.



Komisia a Borrell zdôraznili, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a predstavuje formu násilia voči dievčatám a ženám.



"Tieto postupy sa nedejú zo zdravotných dôvodov. Dievčatá sú ohrozené na živote, porušujú sa ich ľudské práva a trpia trvalou fyzickou a psychickou traumou. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov nemá žiadne opodstatnenie," uvádza sa vo vyhlásení.



Komisia spresnila, že vlády, organizácie a medzinárodní partneri sa spájajú, aby chránili ľudské práva, dôstojnosť a zdravie žien a dievčat a EÚ bude v spolupráci s medzinárodnými partnermi aj naďalej pokračovať v prístupe nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov.



Minulý rok EÚ ako organizácia ratifikovala Istanbulský dohovor, čo eurokomisia vníma ako zásadný krok zdôrazňujúci násilie páchané na ženách ako porušovanie ľudských práv.



Ďalším dôležitým krokom bude zakotvenie účinného trestania mrzačenia ženských pohlavných orgánov v spoločnej legislatíve EÚ.



"Na týchto pravidlách pracujeme. Budú súčasťou širšieho právneho rámca na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách. Navrhujeme kriminalizovať mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako samostatný trestný čin," uvádza sa v správe EK.



O tomto návrhu sa v súčasnosti rokuje a eurokomisia pripravujeme aj odporúčanie pre členské štáty ako predchádzať škodlivým praktikám voči ženám a dievčatám.



Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa mrzačenie ženských pohlavných orgánov vzťahuje na všetky postupy zahŕňajúce čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších ženských pohlavných orgánov alebo iné poranenie ženských pohlavných orgánov z nemedicínskych dôvodov. Táto forma násilia páchaného na ženách a dievčatách má vážne celoživotné fyzické a psychické následky.



Komisia odhaduje, že v 17 európskych krajinách je 190.000 dievčat vystavených riziku zmrzačenia, zatiaľ čo 600.000 žien v Európe trpí následkami takýchto zákrokov z minulosti. Každý rok prichádza do Európy najmenej 20.000 žien a dievčat žiadajúcich o azyl z krajín s rizikom mrzačenia ženských pohlavných orgánov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)