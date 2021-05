EÚ pokračuje v núdzových dodávkach zdravoníckej pomoci pre Indiu

Na snímke nakladanie zdravotníckeho materiálu do lietadla na parížskom letisku Roissy, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 3. mája (TASR) - Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany aj naďalej koordinuje dodávky zdravotníckej pomoci Európskej únie pre Indiu, ktorá čelí obrovskému nárastu prípadov ochorenia COVID-19. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK).Exekutíva EÚ pripomenula, že v priebehu minulého týždňa India dostala ponuky zdravotníckej pomoci od Belgicka, Fínska, Francúzska, Írska, Luxemburska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Švédska a Talianska. Ďalšie členské štáty Únie združujú zdroje a potrebné zdravotnícke vybavenie a materiál, ktoré India urgentne potrebuje.K uvedeným krajinám sa s ďalšími dodávkami pomoci prostredníctvom mechanizmu EÚ prihlásili aj Česká republika, Dánsko, Holandsko, Nemecko a Španielsko. Česká republika pošle do Indie 500 kyslíkových fliaš, Dánsko 53 pľúcnych ventilátorov, Španielsko 119 koncentrátorov kyslíka a 145 pľúcnych ventilátorov, Holandsko 100 koncentrátorov kyslíka, 30.000 liekoviek s antivírusovým liekom remdezivir a 449 pľúcnych ventilátorov, Nemecko 15.000 liekoviek s antivírusovými liekmi, 516 pľúcnych ventilátorov a jeden generátor kyslíka.uviedol eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá.Podľa jeho slov Koordinačné stredisko EK pre núdzové situácie (ERCC), ktoré je aktívne nepretržite, monitoruje vývoj pandemickej situácie v Indii a v prípade potreby je pripravené nasmerovať ďalšiu zdravotnícku pomoc do tejto krajiny. Náklady na dopravu zdravotníckeho vybavenia a liekov spolufinancuje eurokomisia, ktorá aj koordinuje poskytovanie tejto pomoci.(spravodajca TASR Jaromír Novak)