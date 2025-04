Poľsko chce začať rokovania s Ukrajinou napriek blokáde Maďarska

Brusel 10. apríla (TASR) - Poľské predsedníctvo v Rade Európskej únie je rozhodnuté otvoriť prvé kapitoly prístupových rozhovorov s Ukrajinou napriek obštrukcii Budapešti. Uviedol to vo štvrtok poľský minister pre európske záležitosti Adam Szlapka, informuje TASR podľa tlačovej agentúry PAP.



Minister na tlačovej konferencii po obchodnom summite EÚ a Ukrajiny v Bruseli povedal, že Poľsko je spolu s 25 ďalšími členskými štátmi a Európskou komisiou pripravené iniciovať prvý blok rokovacích kapitol. Toto úsilie však brzdí Maďarsko.



"Ako predsedníctvo pracujeme na rozširovaní EÚ na základe princípu, že proces rozšírenia je dôležitým prvkom politiky zaisťovania stability EÚ," povedal Szlapka. Rozhovory s Ukrajinou podľa neho prebiehajú dobre, no objavujú sa "politické ťažkosti".



Szlapka priblížil, že oficiálnym dôvodom Budapešti je nevyriešená otázka maďarskej menšiny v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti. Podľa jeho slov však môže ísť len o "zámienku", pretože ide o najviac proeurópsku skupinu na Ukrajine.



Minister priznal, že nádeje na otvorenie prvého bloku rokovacích kapitol s Kyjevom počas poľského predsedníctva v Rade EÚ v tomto polroku sa významne znížili. "Do konca poľského predsedníctva zostáva 82 dní," pripomenul s tým, že treba toho urobiť ešte veľa.



Szlapka bez detailov dodal, že Ukrajina a Maďarsko by podľa očakávaní mali viesť bilaterálne rokovania o danej záležitosti.



Prístupové rozhovory Ukrajiny s EÚ sú rozdelené na 35 kapitol, z ktorých 33 je zoskupených do šiestich tematických blokov a o dvoch sa bude rokovať samostatne. Rozhodnutie otvoriť tieto bloky si vyžaduje súhlas všetkých 27 členských štátov Únie. EÚ formálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou v júni 2024.