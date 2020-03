EÚ pomáha s repatriáciou Európanov,ktorí pre COVID-19 uviazli v Maroku

Brusel 17. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok upozornila, že sa bude aj naďalej zaoberať situáciou občanov členských krajín EÚ, ktorí po vypuknutí epidémie koronavírusu uviazli v Maroku.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell potvrdil, že v nedeľu (15.3.) hovoril so šéfom marockej diplomacie Násirom Buritom v snahe vyriešiť situáciu európskych občanov, ktorí sa snažia vrátiť do Európy. Vyjadril spokojnosť s tým, že riešenie sa našlo, spolu s členskými štátmi EÚ, a že spiatočné lety pre občanov EÚ nachádzajúcich sa v Maroku môžu pokračovať do štvrtka 19. marca.



Rakúsko v pondelok aktivovalo Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany, prostredníctvom ktorého požiadalo o konzulárnu pomoc pre repatriáciu rakúskych občanov, ako aj občanov z ostatných členských krajín EÚ z marockého Marrákeša. Dopravné náklady spolufinancovala Európska komisia, čo umožnilo, aby rakúske lietadlo s približne 290 občanmi EÚ pristálo vo Viedni v utorok ráno.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá odkázal, že eurokomisia urobí všetko, čo je v jej silách, aby podporila občanov EÚ, ktorí sa ocitli v núdzi. A pripomenul, že Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý má non-stop aktivovanú službu koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie, už uľahčil repatriáciu viac ako 800 občanov EÚ do Európy z Číny, Japonska, amerického Oaklandu a naposledy z Maroka.



Borrell, podporovaný Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a delegáciami EÚ na celom svete, vystupuje v úlohe koordinátora medzi členskými štátmi EÚ pri riešení konkrétnych konzulárnych otázok vrátane repatriácie občanov EÚ z tretích krajín, k čomu došlo aj v súvislosti so šírením epidémnie koronavírusu vo svete.





spravodajca TASR Jaromír Novak