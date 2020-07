EÚ pomáha Somálsku s pandémiou koronavírusu

Brusel 6. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vyslala v pondelok do Somálska lietadlo naložené humanitárnou pomocou a zdravotníckymi potrebami, ktoré majú tejto africkej krajine pomôcť v boji proti pandémii koronavírusu.



Lietadlo odletelo z talianskeho mesta Brindisi. Pomoc, ktorú viezlo do Mogadiša, poskytlo Taliansko a viaceré medzinárodné mimovládne organizácie. Dopravné náklady financuje EK.



V najbližších dňoch odletia do Somálska ešte dve takéto lietadlá s pomocou, ktorej tak bude celkovo zhruba 42 ton.



EÚ a jej členské štáty sú hlavným darcom humanitárnej a rozvojovej pomoci Somálsku, ktoré je už desaťročia zmietané vojnou a anarchiou. Situáciu v krajine zhoršujú aj opakované suchá a záplavy a v posledných týždňoch aj invázia kobyliek a rýchly nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.



