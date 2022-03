EÚ pomáha Ukrajine aj dodávkami lekárskych zásob zo systému rescEU

Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že naďalej pracuje "na všetkých úrovniach", aby nasmerovala humanitárnu pomoc na Ukrajinu a do krajín s ňou susediacich. Spravodajca TASR o tom informuje na základe vyhlásenia EK.



Keďže potreby Ukrajiny exponenciálne rastú, ďalšia pomoc bude distribuovaná aj prostredníctvom systému rescEU zo spoločných skladov EÚ v Nemecku, Maďarsku a Holandsku.



Podpora cez systém rescEU zahŕňa dodávky ventilátorov, infúznych púmp, monitorov na kontrolu životných funkcií pacientov, rúšok a plášťov, ultrazvukových prístrojov a koncentrátorov kyslíka.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oznámila, že eurokomisia zriadila logistické centrá civilnej ochrany v Poľsku a ďalšie sa zriaďujú v Rumunsku a na Slovensku s cieľom čo najrýchlejšie distribuovať požadovanú pomoc Ukrajine. EÚ okrem toho podporuje aj krajiny susediace s Ukrajinou, ktoré už prijali viac ako ľudí milión vysídlených z Ukrajiny. Grécko, Nemecko a Rakúsko a ponúkli Slovensku rúška, dezinfekčné prostriedky, posteľnú bielizeň, stany a oblečenie.



Tímy odborníkov EÚ v oblasti civilnej ochrany sú aj na ceste do Moldavska a Poľska, aby pomohli tamojším orgánom zvládať nápor utečencov. Francúzsko, Grécko a Holandsko už poskytli konkrétnu materiálnu pomoc Moldavsku, zatiaľ čo pomoc z Dánska, Fínska, Chorvátska a Švédska je na ceste.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič, ktorý v priebehu tohto týždňa navštívil Poľsko a Moldavsko, uviedol, že nezákonná a nevyprovokovaná ruská agresia voči Ukrajine vedie k humanitárnej katastrofe, akú Európa nevidela už desaťročia.



"Viac ako milión ľudí už utieklo do susedných krajín, kde nachádza bezprecedentnú podporu. Na Ukrajine však potrebuje ochranu oveľa viac ľudí. Humanitárne koridory, ktoré zabezpečujú voľný a bezpečný pohyb civilistov a dodávky humanitárnej pomoci, patria medzi kľúčové predpoklady riešenia potrieb obyvateľstva na Ukrajine, ktoré je najväčšou obeťou tejto vojny," povedal Lenarčič.



Dodal, že je nevyhnutné, aby civilisti boli čo najviac chránení a aby humanitárni pracovníci mohli vykonávať svoju prácu bezpečne a bez prekážok, ako to vyžaduje medzinárodné humanitárne právo.