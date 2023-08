EÚ pomáha východu Konžskej demokratickej republiky leteckým mostom

Brusel 23. augusta (TASR) - Európska únia spustila novú operáciu v podobe humanitárneho leteckého mosta pre východnú časť Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde sa situácia neustále zhoršuje. Podľa správy Európskej komisie (EK) o tom informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že na zmiernenie celkovej situácie EÚ pripravila dva lety s celkovo vyše 180 tonami materiálu vrátane zdravotníckych a výživových potrieb.



Humanitárny letecký most pozostáva z letov z Európy do Nairobi, odkiaľ zásoby prepravujú do Gomy. Prvé dve lietadlá tam dorazili v utorok a do konca augusta je naplánovaných celkovo osem letov.



Augustový humanitárny letecký most nasleduje po podobnej operácii z marca až mája 2023, pri ktorej prostredníctvom siedmich letov prepravili 260 ton zásob.



Humanitárna kríza v KDR patrí medzi najväčšie na svete. V súčasnosti je v krajine viac ako 6,2 milióna vysídlených ľudí, čo je najvyšší počet v Afrike. Vyše milióna konžských utečencov žije v susedných krajinách. Vzhľadom na nestabilitu v regióne KDR hostí viac ako pol milióna utečencov zo susedných krajín. Prudké zhoršovanie bezpečnostnej situácie na východe krajiny viedlo k tomu, že od marca 2022 viac ako 1,1 milióna civilistov opustilo svoje domovy a stále uteká z nových oblastí bojov.



Takmer 500.000 ľudí uviazlo v Gome, hlavnom meste provincie Severné Kivu, a jeho okolí. Žijú v neľudských podmienkach a sú vystavení nedostatku jedla, vody a hygieny, chýba im zdravotná starostlivosť a dostatok prístreškov.



V oblastiach zasiahnutých konfliktom obmedzuje násilie a neistota príležitosti na vytváranie príjmov, narúša poľnohospodárstvo a premiestňuje obyvateľstvo, čo vedie k akútnej potravinovej neistote pre približne 27 miliónov ľudí. Odhaduje sa, že 2,8 milióna detí je akútne podvyživených.



Rôzni ozbrojení aktéri sa dopúšťajú porušovania ľudských práv vrátane rodovo motivovaného násilia, sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, náboru detí do vojenských útvarov, fyzického násilia, vrážd, únosov, mučenia, útokov na školy, zdravotnícke štruktúry a rabovania.



Okrem toho KDR so slabým národným zdravotným systémom čelí opakujúcim sa epidémiám chorôb ako cholera, osýpky, opičie kiahne a ebola.



Väčšina humanitárnych projektov financovaných EÚ pomáha zraniteľným ľuďom na východe krajiny. EÚ sa spolu s partnermi snaží poskytovať potravinovú pomoc a výživu, prístrešie, ochranu, núdzovú zdravotnú starostlivosť zamerajú aj na obete sexuálneho násilia, chce zlepšiť hygienické podmienky a prístup k čistej vode a tiež zabezpečiť, aby deti postihnuté humanitárnou krízou mohli chodiť do školy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)