Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
EÚ pomôže obnoviť dodávky ropy cez ropovod Družba

Na snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára.

Brusel 17. marca (TASR) - Európska únia poskytne Ukrajine technickú podporu a financovanie na obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev túto pomoc privítal a súhlasil s ňou, uviedli v utorok v spoločnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa, informuje TASR.

„Európski špecialisti sú k dispozícii ihneď,“ uviedli von der Leyenová a Costa. Zdôraznili, že ich prioritou je zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre všetkých európskych občanov. V tejto súvislosti chcú „naďalej spolupracovať so zainteresovanými stranami na hľadaní alternatívnych trás pre tranzit neruskej ropy do krajín strednej a východnej Európy“, vyhlásili.

K stanovisku zverejnili aj list od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V ňom uviedol, že opravy na ropovode Družba sa chýlia ku koncu a poškodená čerpacia stanica bude obnovená do 1,5 mesiaca.

Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania. Slovenská informačná služba začiatkom marca vydala vyhlásenie, že podľa satelitných snímok nedošlo 27. januára k žiadnemu poškodeniu ropovodu. Ukrajina však tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Von der Leyenová a Costa tiež podľa vlastných slov chcú odblokovať pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a 20. balík protiruských sankcií, ktoré pre spor okolo Družby blokuje Orbán.
