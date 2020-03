EÚ pomôže repatriovať Európanov z rôznych krajín sveta

Brusel 30. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok potvrdila, že Európska únia aj naďalej pomáha s repatriáciou európskych občanov, ktorí sa v rôznych krajinách sveta v dôsledku obmedzení prijatých po prepuknutí pandémie koronavírusu ocitli bez možnosti návratu domov.



V ich prospech sa denno-denne angažujú delegácie EÚ po celom svete, ako aj konzulárna pracovná skupina Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a koordinačné stredisko reakcie EÚ na núdzové situácie so sídlom v Bruseli. Spoločnými silami oslovujú tretie krajiny, organizujú repatriačné lety a zabezpečujú technické záležitosti spojené s pristávacími právami a prístupom do vzdušného priestoru. V prípade potreby zaistia aj tranzitné povolenia či predĺženie víz pre občanov EÚ, ktorým medzičasom víza vypršali.



Od začiatku prepuknutia pandémie COVID-19 sa prostredníctvom letov organizovaných členskými štátmi EÚ, ktoré spolufinancuje eurokomisia, podarilo dostať späť do Európy približne 250.000 ľudí.



Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany okrem toho uľahčil repatriáciu 4384 občanov EÚ do Európy z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Vietnamu, Filipín, Egypta, Dominikánskej republiky, Kolumbie, Kostariky, Panamy, Kuby, Hondurasu, Mexika, Kapverd, Gruzínska, Gambie, Senegalu, Haiti a Malajzie (poradie krajín je v chronologickom postupe repatriačných letov).



Podporu mechanizmu EÚ pre repatriáciu svojich občanov využili aj občania Spojeného kráľovstva a ďalších šiestich európskych štátov: Čierna Hora, Island, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.



V nasledujúcich dňoch je naplánovaných takmer 100 ďalších repatriačných letov. Minulý týždeň Európska komisia navrhla zvýšiť rozpočet EÚ o 45 miliónov eur s cieľom pomôcť pri repatriáciách Európanov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)