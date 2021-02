EÚ pomôže s očkovaním na západnom Balkáne

Brusel 19. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) podporí regionálny projekt na podporu bezpečného a účinného očkovania obyvateľov krajín západného Balkánu proti COVID-19 a prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany pošle do Moldavska ochranné prostriedky na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu.



Komisia spresnila, že na základe žiadosti Moldavska o pomoc Rumunsko ponúklo tejto krajine rôzne osobné ochranné prostriedky. Zásielka pozostáva z pol druha milióna chirurgických masiek, 100.000 masiek typu FFP3, 100.000 ochranných oblekov a 100.000 párov ochranných rukavíc.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič uviedol, že ide o doplnok k predchádzajúcim dodávkam osobných ochranných prostriedkov, pľúcnych ventilátorov a dezinfekčných prostriedkov z Českej republiky, Poľska a Rakúska.



Regionálny projekt v hodnote viac ako sedem miliónov eur pre krajiny západného Balkánu je zameraný na podporu bezpečného a účinného očkovania obyvateľov tohto regiónu. Projekt pomôže pripraviť región na efektívne prijímanie a podávanie vakcín COVID-19 vrátane vakcín získaných cez program COVAX a prostredníctvom mechanizmu zdieľania vakcín zakúpených EÚ cez jednotlivé členské štáty Únie.



V širšom meradle má tento projekt zlepšiť odolnosť regiónu proti mimoriadnym krízam v oblasti zdravia a podporiť udržateľné financovanie univerzálnej zdravotnej starostlivosti, čo má aj podobu školenia zdravotníckych pracovníkov a vývoj nových informačných systémov pre zavádzanie vakcín.



Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi pri tejto príležitosti pripomenul, že projekt na podporu očkovacích kampaní na západnom Balkáne je doplnkom k predošlému balíku pomoci vo výške 70 miliónov eur určeného na podporu očkovania v tomto regióne.