EÚ posiela ďalšie dávky vakcín proti opičím kiahňam do Afriky

Brusel 14. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že koordinuje dodávku 122.300 dávok vakcín proti opičím kiahňam (mpox) pre Konžskú demokratickú republiku (KDR). Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že 122.300 dávok vakcín, ktorých dodávku koordinuje a financuje, darovali Belgicko, Nemecko a Portugalsko. Príjemcom je Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC). Prvá zásielka 100.000 dávok darovaných Nemeckom by mala doraziť do KDR ešte v priebehu štvrtka, ďalšie zásielky v najbližších týždňoch. Darované vakcíny bude prepravovať Detský fond OSN (UNICEF) na základe partnerstva s Európskou komisiou.



Tieto zásielky sú súčasťou celkového záväzku EÚ a jej členských štátov darovať 580.000 vakcín proti mpoxu africkému centru, a to nad rámec viac ako 205.000 už darovaných dávok vakcín.



Komisia pripomenula, že EÚ aktívne pomáha od prepuknutia prvej vlny vírusu. Od júla 2024 Únia okrem dodávok vakcín poskytla aj humanitárnu pomoc vo výške 1,5 milióna eur na pomoc KDR, Burundi a Ugande pri riešení epidémie mpoxu.



Okrem toho EÚ vyslala štyroch epidemiológov z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) do Konžskej demokratickej republiky, ktorá je epicentrom tejto epidémie v africkom regióne.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v správe pre médiá uviedol, že súčasná kríza v súvislosti s mpoxom predstavuje hrozbu pre globálne zdravie a zaťažuje kapacitu miestnych zdravotných systémov. "EÚ sa pripája k úsiliu zastaviť epidémiu a je naďalej odhodlaná pomôcť všetkým krajinám postihnutým touto epidémiou," odkázal komisár.



Podľa vyjadrenia eurokomisárky pre zdravie Stelly Kyriakidisovej odošlú do Afriky počas novembra ďalších takmer 350.000 dávok vakcín proti mpoxu, čo podľa nej predstavuje prejav solidarity EÚ a "hmatateľný príspevok ku globálnej reakcii na boj proti tejto smrteľnej chorobe".