EÚ posiela Ukrajine ďalších 500 generátorov elektrickej energie

Brusel 22. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) pripravuje pre Ukrajinu ďalších 500 generátorov elektrickej energie zo svojich zásob v rámci systému rescEU s cieľom udržať prevádzku dôležitých služieb vrátane nemocníc. TASR o tom informuje na základe piatkovej tlačovej správy EK.



"Minulú zimu sme boli svedkami pokusov Ruska zbombardovať Ukrajinu do zimy a tmy. Nepodarilo sa im to a nepodarí sa im to ani teraz," uviedol eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič. Ocenil odolnosť Ukrajincov a pripomenul, že EÚ od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 spolupracuje s ukrajinskými úradmi na zabezpečení nevyhnutných núdzových zásob.



Generátory budú dodané z rezerv rescEU v Poľsku a poskytnuté rôznym ukrajinským ministerstvám. Ich celková hodnota je 16,5 miliardy eur.



Cieľom je zaistiť dostatočný prísun energie počas zimných mesiacov a udržať prevádzku dôležitých služieb ako nemocnice, spracovanie odpadovej vody a teplárne. Štyri desiatky z nich majú byť použité na školách, napísala EK. Pripomenula, že pretrvávajúce útoky Ruska oslabujú energetickú infraštruktúru Ukrajiny a úradom sa za rok napriek úsiliu nepodarilo obnoviť celú rozvodnú sieť.



Spolu s najnovšou zásielkou poslali na Ukrajinu už viac než 5500 takýchto generátorov prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany, do ktorého prispievajú členské krajiny, a ďalších 2178 z vlastných zásob EÚ rescEU. Únia Kyjevu dodáva aj ďalšiu pomoc v oblasti energie.