< sekcia Zahraničie
EÚ posilní spoluprácu s Egyptom, pomáhať chce aj v boji s imigrantmi
EÚ uzavrela s Egyptom dohody na základe, ktorých krajine poskytne 75 miliónov eur v podobe grantov na podporu egyptského zdravotníctva a vodného hospodárstva, ako aj sociálneho systému.
Autor TASR
Brusel 23. októbra (TASR) - Európska únia plánuje rozšíriť spoluprácu s Egyptom a pomôcť krajine v boji proti ilegálnej migrácii. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stredajšom historicky prvom summite Európskej únie a Egypta. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
„Partnerstvo medzi EÚ a Egyptom je silnejšie než kedykoľvek predtým. Naša spoločná vízia spolupráce a skutočného partnerstva medzi Egyptom, Európou a širším Stredozemím sa stáva realitou,“ vyhlásila von der Leyenová. „Dnešný deň je svedectvom tvrdej práce a odhodlania dosiahnuť tento cieľ, a to prostredníctvom nášho prvého samitu EÚ – Egypt a dohôd, ktoré podpisujeme. Je to priamy výsledok ambiciózneho strategického a komplexného partnerstva, ktoré sme podpísali minulý rok a ktoré prináša nové investície a konkrétne príležitosti pre ľudí a podniky v celom Egypte a Európe,“ zdôraznila.
EÚ uzavrela s Egyptom dohody na základe, ktorých krajine poskytne 75 miliónov eur v podobe grantov na podporu egyptského zdravotníctva a vodného hospodárstva, ako aj sociálneho systému. Únia má tiež za cieľ pomôcť Egyptu v boji proti prevádzačstvu a posilniť bezpečnosť jeho hraníc. Súčasťou partnerstva je aj spolupráca v oblasti deportácií.
Podľa OSN sa v Egypte zdržuje vyše milióna utečencov z krízami postihnutých štátov, z ktorých mnohí sa pokúšajú prekročiť Stredozemné more, aby sa dostali do Európy. Množstvo Egypťanov zároveň opúšťa svoju krajinu v snahe nájsť lepšie ekonomické príležitosti v Európe.
Stredajší summit bol historicky prvým takýmto podujatím v histórii vzťahov medzi Egyptom a EÚ. Nadväzuje na strategické a komplexné partnerstvo medzi EÚ a Egyptom podpísané v marci 2024. Ľudskoprávne organizácie však tvrdia, že napriek užším vzťahom s Bruselom Egypt pokračuje v „systematickom potláčaní“ disentu v krajine.
„Partnerstvo medzi EÚ a Egyptom je silnejšie než kedykoľvek predtým. Naša spoločná vízia spolupráce a skutočného partnerstva medzi Egyptom, Európou a širším Stredozemím sa stáva realitou,“ vyhlásila von der Leyenová. „Dnešný deň je svedectvom tvrdej práce a odhodlania dosiahnuť tento cieľ, a to prostredníctvom nášho prvého samitu EÚ – Egypt a dohôd, ktoré podpisujeme. Je to priamy výsledok ambiciózneho strategického a komplexného partnerstva, ktoré sme podpísali minulý rok a ktoré prináša nové investície a konkrétne príležitosti pre ľudí a podniky v celom Egypte a Európe,“ zdôraznila.
EÚ uzavrela s Egyptom dohody na základe, ktorých krajine poskytne 75 miliónov eur v podobe grantov na podporu egyptského zdravotníctva a vodného hospodárstva, ako aj sociálneho systému. Únia má tiež za cieľ pomôcť Egyptu v boji proti prevádzačstvu a posilniť bezpečnosť jeho hraníc. Súčasťou partnerstva je aj spolupráca v oblasti deportácií.
Podľa OSN sa v Egypte zdržuje vyše milióna utečencov z krízami postihnutých štátov, z ktorých mnohí sa pokúšajú prekročiť Stredozemné more, aby sa dostali do Európy. Množstvo Egypťanov zároveň opúšťa svoju krajinu v snahe nájsť lepšie ekonomické príležitosti v Európe.
Stredajší summit bol historicky prvým takýmto podujatím v histórii vzťahov medzi Egyptom a EÚ. Nadväzuje na strategické a komplexné partnerstvo medzi EÚ a Egyptom podpísané v marci 2024. Ľudskoprávne organizácie však tvrdia, že napriek užším vzťahom s Bruselom Egypt pokračuje v „systematickom potláčaní“ disentu v krajine.