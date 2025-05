EÚ posilní svoju prítomnosť v Čiernom mori, chce kontrovať Rusku

Brusel 28. mája (TASR) - Európska únia plánuje posilniť svoju prítomnosť v oblasti Čierneho mora, aby tak kontrovala vplyvu Ruska v tejto oblasti. So štátmi v regióne chce zvýšiť výmenu informácií a rozšíriť spoluprácu pobrežnej stráže. Vyplýva to z novej stratégie, ktorú v stredu predstavila Európska komisia. Stratégia počíta s prepojením Európy s krajinami na južnom Kaukaze i v strednej Ázii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



EÚ chce podľa Bruselu v regióne vytvoriť „centrum námornej bezpečnosti“, nadviazať užšiu spoluprácu s jednotlivými krajinami vrátane Ukrajiny, Moldavska, Gruzínska, Turecka, Arménska i Azerbajdžanu a posilniť s nimi obchodné vzťahy. Viaceré z týchto štátov si želajú vstúpiť do EÚ.



„Aktívna úloha Európskej únie je kľúčová pri zvyšovaní bezpečnosti a mieru v čiernomorskom regióne, najmä v súvislosti s agresívnou vojnou Ruska proti Ukrajine,“ uviedla vo vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Čierne more je pre Ukrajinu, jedného z najväčších svetových výrobcov a vývozcov poľnohospodárskych produktov, kľúčovou obchodnou cestou, ktorá sa však zmenila na námorné bojisko, keď Rusko susednú krajinu napadlo, píše AFP.



Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová na tlačovej konferencii ozrejmila, že zmienené centrum námornej bezpečnosti bude prvým systémom včasnej výstrahy Európy v Čiernom mori, ktorý pomôže chrániť kritickú infraštruktúru, ako sú zariadenia na mori a podmorské káble. Použité na to budú podmorské senzory, diaľkovo ovládané plavidlá a pozorovacie drony. Centrum by tiež mohlo pomôcť pri monitorovaní námornej zložky budúcej mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.



Nová stratégia Bruselu podľa Kallasovej predpokladá aj modernizáciu prístavov, železníc a ciest s cieľom zlepšiť mobilitu vojakov, aby boli spolu s vybavením na správnom mieste a v čase, keď to bude potrebné.



Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová doplnila, že EÚ chce v regióne vytvoriť nové energetické, dopravné a digitálne koridory, ktoré ju spoja s Kaukazom a strednou Áziou. Kallasová dodala, že posilnená prítomnosť EÚ v Čiernom mori v spolupráci s NATO tiež pomôže v boji proti obchádzaniu sankcií uvalených na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu.