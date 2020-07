EÚ poskytla 65.000 ochranných masiek štyrom balkánskym krajinám

Brusel 7. júla (TASR) - Európska únia dodala ďalších 65.000 ochranných masiek do Chorvátska, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska. Informovala o tom v utorok Európska komisia (EK).



Dodávky zdravotného materiálu do Chorvátska - členskej krajiny EÚ - a do troch nečlenských krajín západného Balkánu obsahujú predovšetkým ochranné masky typu FFP2.



Zásielka bola odoslaná z Rumunska, zo spoločnej európskej rezervy lekárskeho vybavenia, ktorá bola vytvorená po vypuknutí súčasnej zdravotnej krízy na pomoc krajinám postihnutým pandémiou nového koronavírusu.



Dodávka masiek sa zrealizovala prostredníctvom nástroja rescEU, ktorý je súčasťou Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Cez tento mechanizmus už bolo prerozdelených viac ako 3,3 milióna ochranných masiek.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)