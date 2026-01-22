< sekcia Zahraničie
EÚ poskytla prvé financie tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine
Európska únia poskytla prvých desať miliónov eur novému Osobitnému tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine (STCAU).
Autor TASR
Brusel 22. januára (TASR) — Európska únia poskytla prvých desať miliónov eur novému Osobitnému tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine (STCAU). TASR o tom informuje s odvolaním sa na štvrtkový príspevok vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci Kaje Kallasovej na platforme X.
„Ruskí lídri sú zodpovední za túto vojnu a musia byť braní na zodpovednosť. Nemôže existovať žiadna beztrestnosť,“ napísala Kalasová.
Špeciálny tribunál pre zločin agresie proti Ukrajine je ad hoc medzinárodný súdny orgán, ktorého cieľom je stíhať Ruskú federáciu a popredných ruských a bieloruských predstaviteľov za inváziu ruských jednotiek na Ukrajine. Vznikne pod záštitou Rady Európy (RE) a bude dopĺňať existujúci Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý sa zaoberá vojnovými zločinmi, genocídou a zločinmi proti ľudskosti, ale nemôže stíhať samotný zločin agresie, ak zúčastnený štát nie je zmluvou stranou ICC, čo Rusko nie je.
Vytvorenie tribunálu schválili ministri zahraničných vecí členských štátov RE na stretnutí v ukrajinskom Ľvove 9. mája 2025. Formálne bol zriadený dohodou medzi RE a Ukrajinou, ktorú obe strany podpísali 25. júna 2025 v Štrasburgu.
„Ruskí lídri sú zodpovední za túto vojnu a musia byť braní na zodpovednosť. Nemôže existovať žiadna beztrestnosť,“ napísala Kalasová.
Špeciálny tribunál pre zločin agresie proti Ukrajine je ad hoc medzinárodný súdny orgán, ktorého cieľom je stíhať Ruskú federáciu a popredných ruských a bieloruských predstaviteľov za inváziu ruských jednotiek na Ukrajine. Vznikne pod záštitou Rady Európy (RE) a bude dopĺňať existujúci Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý sa zaoberá vojnovými zločinmi, genocídou a zločinmi proti ľudskosti, ale nemôže stíhať samotný zločin agresie, ak zúčastnený štát nie je zmluvou stranou ICC, čo Rusko nie je.
Vytvorenie tribunálu schválili ministri zahraničných vecí členských štátov RE na stretnutí v ukrajinskom Ľvove 9. mája 2025. Formálne bol zriadený dohodou medzi RE a Ukrajinou, ktorú obe strany podpísali 25. júna 2025 v Štrasburgu.