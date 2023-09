EÚ poskytla milión eur zemetrasením postihnutému Maroku

Brusel 11. septembra (TASR) - Európska únia poskytla počiatočnú pomoc vo výške jedného milióna eur na humanitárnu pomoc Maroku, ktoré 8. septembra postihlo ničivé zemetrasenie. Informuje o tom spravodajca TASR.



V spojitosti so situáciou v Maroku už Európska komisia skontaktovala členské štáty EÚ ohľadom možnej mobilizácie zásahových tímov, ak by o to požiadali úrady tejto severoafrickej krajiny. Už od soboty slúži záchranárom v Maroku aj satelitný systém EÚ Copernicus.



Silné zemetrasenie magnitúdou 6,8 zasiahlo oblasť juhozápadne od Marrákeša. Počet obetí stúpol v pondelok na najmenej 2497 mŕtvych a 2476 zranených. Išlo o najsilnejšie zemetrasenie v Maroku za ostatných vyše 100 rokov.



Rabat v nedeľu akceptoval ponuku Španielska, Británie, Kataru a Spojených arabských emirátov na pomoc s dôsledkami ničivého zemetrasenia. V prípade potreby však využije aj asistenciu iných krajín.



Španielsko poslalo do Maroka 86 záchranárov a osem pátracích psov. Pomoc ponúkla aj francúzska vláda, ktorá zároveň uvoľnila päť miliónov eur pre neziskové organizácie už pôsobiace v Maroku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)