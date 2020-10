EÚ poskytla pandemickú pomoc krajinám západného Balkánu

Brusel 12. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok informovala, že Európska únia poskytla ďalšiu pomoc krajinám západného Balkánu prostredníctvom nástroja rescEU a Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Únia zaslala pomoc v podobe ďalšej zásielky ochranných plášťov a respirátorov FFP2 do Čiernej Hory a Severného Macedónska. Pomoc bola vyčlenená zo zásob nástroja rescEU, čiže zo spoločnej európskej rezervy lekárskeho vybavenia, ktorá bola počas koronakrízy vytvorená na pomoc krajinám čeliacim nedostatku potrebného lekárskeho vybavenia a ochranných pomôcok.



Okrem toho Slovensko prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany ponúklo Severnému Macedónsku ochranné rúška typu FFP2, FFP3, chirurgické masky, ako aj základné hygienické balíčky, prikrývky, stany a generátory.



"Rezerva rescEU a mechanizmus civilnej ochrany aj naďalej preukazujú svoju hodnotu pri poskytovaní pomoci tým, ktorí to potrebujú. Okrem predchádzajúcich dodávok teraz do Čiernej Hory a Severného Macedónska zasielame viac ako 130.000 ďalších ochranných masiek. Ďakujem Nemecku za hosťovanie a prepravu novej dávky ochranných zariadení, ako aj Slovensku za jeho štedrosť voči našim susedom na západnom Balkáne," uviedol v správe pre médiá eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.



Komisár pripomenul, že nová materiálna podpora sa pridáva k doterajším 520.000 ochranným maskám, ktoré už z rezervy rescEU boli krajinám západného Balkánu dodané, ako aj ku konkrétnej pomoci poskytnutej prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ.



Strategické rezervy lekárskeho vybavenia rescEU po Nemecku a Rumunsku hosťujú už aj Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko. Hostiteľské krajiny sú zodpovedné za obstaranie potrebného materiálu, zatiaľ čo eurokomisia hradí 100 percent všetkých nákladov a koordinuje distribúciu zdravotníckej pomoci.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)