EÚ poskytla Ukrajine 50 ventilátorov na boj s koronavírusom

Brusel 11. decembra (TASR) - Členské krajiny Európskej únie zaslali v priebehu tohto týždňa na Ukrajinu zdravotnú pomoc, ktorá obsahuje aj 50 pľúcnych ventilátorov pre nemocnice.



Komisia pripomenula, že Ukrajina požiadala o pomoc prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Zásielku 50 ventilátorov, ktoré zakúpilo Dánsko, doručili na Ukrajinu v priebehu tohto týždňa.



Zásielka z Dánska je doplnkom k viacerým dodávkam osobných ochranných prostriedkov a ďalších predmetov používaných v boji proti pandémii, ktoré zabezpečili Slovensko, Estónsko a Poľsko, rovnako na žiadosť o pomoc z ukrajinskej strany.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti upozornil, že aj po dlhých mesiacoch pretrvávania pandémie členské štáty EÚ naďalej prejavujú solidaritu nielen v rámci Únie, ale aj voči svojim susedom. "Chcel by som poďakovať Dánsku za to, že opäť preukázalo dosah mechanizmu pre civilnú ochranu za hranice EÚ. Naše koordinačné stredisko pre núdzové reakcie uľahčuje logistické zabezpečenie a Únia pokryje väčšinu nákladov na dopravu," opísal situáciu v správe pre médiá.



Lenarčič zároveň spresnil, že EÚ v priebehu tohto týždňa zaslala pomoc v podobe osobných ochranných prostriedkov z Holandska na karibský ostrov Curacao. V priebehu novembra Česká republika a Rakúsko zaslali pomoc v podobe chirurgických masiek, rukavíc a dezinfekčných prostriedkov do Arménska.



Od začiatku pandémie nového typu koronavírusu EÚ zabezpečila pomoc v oblasti lekárskych alebo osobných ochranných prostriedkov 24 krajinám sveta, ktoré o to požiadali cez mechanizmus v oblasti civilnej ochrany. Únia pri takýchto zásielkach financuje 75 percent dopravných nákladov.





Spravodajca TASR Jaromír Novak