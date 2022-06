EÚ poskytla Ukrajine ďalších 205 miliónov eur na humanitárnu pomoc

Brusel 9. júna (TASR) - Európska únia vo štvrtok vyčlenila ďalších 205 miliónov eur na humanitárnu pomoc Ukrajine. Oznámil to eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v rámci svojej pracovnej návštevy Ukrajiny, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Lenarčič pricestoval do Kyjeva, kde sa stretne s predstaviteľmi humanitárnych organizácií a zástupcami ukrajinskej vlády, aby pomohol koordinovať krízovú reakciu EÚ priamo na mieste.



Celková finančná humanitárna pomoc EÚ a hodnota vecnej pomoci v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu presahujú 700 miliónov eur. Z tejto sumy bolo 13 miliónov eur vyčlenených na projekty súvisiace s prijímaním ukrajinských utečencov v susednom Moldavsku.



Podľa Lenarčiča EÚ úzko spolupracuje s ukrajinskými orgánmi, aby pomohla zabezpečiť, že pomoc poskytovaná členskými štátmi bude v súlade s neustále sa vyvíjajúcimi potrebami.



Okrem finančnej humanitárnej pomoci EÚ zmobilizovala aj ďalšie zdroje na poskytnutie pomoci Ukrajine. Prostredníctvom doteraz najväčšej mobilizácie Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany všetkých 27 členských štátov, ako aj Turecko, Nórsko a Severné Macedónsko poskytli viac ako 38.000 ton pomoci vrátane potravín, ochranných odevov, ale aj strategického vybavenia, ako sú hasičské autá, nákladné autá, mobilné nemocnice a dodávky energií v hodnote 373 miliónov eur.



Vzhľadom na rozsah tejto operácie EÚ zriadila logistické centrá v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Na Ukrajine boli zriadené aj dva humanitárne sklady (Vinnycia a Dnipro) a súvisiace logistické operácie sú financované EÚ.



Viac ako 500 pacientov z Ukrajiny, ktorí potrebujú nepretržitú liečbu alebo naliehavú lekársku pomoc, bolo prevezených do európskych nemocníc z Ukrajiny či Moldavska. Hlavnými cieľovými krajinami pre pacientov z Ukrajiny boli doteraz Belgicko, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko.



EÚ zmobilizovala svoju núdzovú rezervu rescEU, aby dodala kľúčové zdravotnícke vybavenie zo zásob zdravotníckych zariadení rescEU, ktoré mali na svojom území Nemecko, Holandsko, Maďarsko a Grécko. Do svojej flotily pridala nové zdravotnícke evakuačné lietadlo, ktoré pomáha s presunmi pacientov potrebujúcich naliehavú zdravotnú starostlivosť, do rôznych nemocníc po Európe.



Humanitárni partneri EÚ zabezpečujú, aby sa pomoc dostala k najzraniteľnejším ľuďom. Do 9. júna programy hotovostnej pomoci financované EÚ pomohli 1,6 miliónu ľudí nakupovať veci, ktoré najviac potrebujú.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)