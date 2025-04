EÚ poskytla Ukrajine ďalšiu miliardu eur v rámci iniciatívy G7

Brusel 9. apríla (TASR) – Európska únia poskytla Ukrajine ďalšiu miliardu eur v rámci finančnej podpory, oznámila v stredu Európska komisia (EK). Ide o pôžičku, ktorá sa má splatiť z výnosov ruských štátnych aktív zmrazených v EÚ. TASR o tom informuje na základe správy EK a agentúry DPA.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová označila vyplatenie ďalšej tranže výnimočnej makrofinančnej pomoci za „investíciu do spoločnej budúcnosti“.



„Podporujeme pôsobivé reformné úsilie Ukrajiny a prehlbujeme naše vzťahy – od vesmíru, bezpečnosti a obrany po budovanie prosperujúceho podnikateľského prostredia,“ uviedla šéfka EK vo vyhlásení.



Makrofinančná pomoc EÚ je súčasťou iniciatívy skupiny G7 s cieľom poskytnúť Ukrajine do roku 2027 pomoc približne 45 miliárd eur. EÚ by sa mala na tejto podpore podieľať sumou 18,1 miliardy eur, z ktorých päť miliárd, vrátane novej platby, už Kyjevu zaslala.



EK v tlačovej správe priblížila, že tieto finančné prostriedky sú určené na riešenie naliehavých rozpočtových potrieb Ukrajiny, ktoré sa zvýšili v dôsledku útočnej vojny Ruska. Podporiť majú jej vojenské úsilie i obnovu vrátane opravy kritickej infraštruktúry.