EÚ poskytne Jemenu novú humanitárnu pomoc

Brusel 7. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že EÚ poskytne 125 miliónov eur na novú humanitárnu pomoc na riešenie najnaliehavejších potrieb ľudí v Jemene. Informuje o tom spravodajca TASR.



Oznámil to eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič počas šiesteho stretnutia vyšších úradníkov o Jemene v Bruseli, ktorému predsedal. Finančná pomoc sa bude poskytovať výlučne prostredníctvom humanitárnych partnerov EÚ, vrátane agentúr OSN a mimovládnych organizácií.



EÚ okrem iného podporí zaistenie potravinovej bezpečnosti a pomoc pri riešení prípadov podvýživy, časť financií je určená pre oblasť zdravotníctva a špecializovanej ochrany a časť na odmínovacie aktivity. Nové zdroje EÚ podporia aj programy zamerané na vzdelávanie a ochranu detí.



Komisia pripomenula, že Únia od februára tohto roku zorganizovala 13 humanitárnych letov, ktoré okrem iného pomohli v boji proti cholere. V máji by sa malo uskutočniť 24 letov s humanitárnou pomocou.



"Viac ako polovica obyvateľstva Jemenu trpí následkami konfliktu, ekonomického kolapsu, prírodných rizík a prepuknutia chorôb. Kľúčové je politické riešenie, je však našou povinnosťou poskytnúť pomoc na záchranu života tým, ktorí to potrebujú, a zabezpečiť trvalejšiu podporu zo strany humanitárnych a rozvojových komunít," opísal situáciu Lenarčič.



EK uzornila, že v Jemene prebieha jedna z najvážnejších a najzdĺhavejších humanitárnych kríz na svete. Odhaduje sa, že viac ako polovica miestnej populácie (18,2 milióna ľudí) potrebuje humanitárnu pomoc a ochranné služby. EÚ od roku 2015 prispela na riešenie jemenskej krízy sumou takmer 1,5 miliardy eur, vrátane viac ako jednej miliardy eur na humanitárnu pomoc.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)