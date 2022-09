EÚ poskytne 30 miliónov eur na podporu globálnej ochrany ľudských práv

Brusel 29. septembra (TASR) - Európska komisia vo štvrtok potvrdila vyčlenenie 30 miliónov eur na podporu globálnej ochrany ľudských práv a základných slobôd a demokracie, ako aj ich obhajcov. Uvedená suma je určená na obdobie rokov 2022–27.



Tento záväzok s odkazom na celosvetový kontext ohrozovania ľudských práv podpísala v prítomnosti organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová.



Pri tejto príležitosti uviedla, že EÚ sa zasadzuje za ľudské práva, základné slobody a demokraciu na celom svete. "Obhajcovia ľudských práv sú kľúčovými partnermi Európskej únie pri zavádzaní ľudských práv do praxe. Títo odvážni jednotlivci, ktorí obhajujú všeobecné práva v tých najnebezpečnejších a najťažších situáciách, sa môžu spoľahnúť na podporu Európskej únie," uviedla eurokomisárka Urpilainenová v správe pre médiá.



Podľa jej slov Mechanizmus EÚ pre obhajcov ľudských práv je zásadným programom Európskej únie na podporu obhajcov ľudských práv na celom svete. Mechanizmus riadi konzorcium 12 mimovládnych organizácií na ochranu ľudských práv, známe ako ProtectDefenders.eu.



Dodatočné financie umožnia konzorciu ProtectDefenders.eu poskytnúť ohrozeným obhajcom ľudských práv viac účinnej, strategickej a flexibilnej podpory, a to okamžite, ale aj v strednodobom a dlhodobom horizonte.



Ide o nasledovné druhy podpory: fyzická a digitálna ochrana, právna a lekárska podpora, súdne konania a monitorovanie väzníc; rozvoj kapacít, obhajoba, osveta, odborná príprava v oblasti prevencie rizík a bezpečnosti, rozvoj stratégií proti obmedzeniam, sankciám, ohováraniu alebo zákonom, ktorých cieľom je kriminalizovať ich prácu; dočasné systémy premiestňovania na úrovni EÚ a na regionálnej alebo miestnej úrovni; väčší dôraz na ženy, mladých ľudí, osoby LGBTIQ a obhajcov environmentálnych práv.



V roku 2021 došlo v rámci Mechanizmu EÚ pre obhajcov ľudských práv k vysokému nárastu žiadostí o ochranu jednotlivcov a organizácií, ktoré čelia bezpečnostným hrozbám. Organizácia ProtectDefenders.eu poskytla podporu na záchranu životov a mnohostrannú pomoc takmer 8700 najohrozenejším obhajcom ľudských práv a organizáciám pre ľudské práva v 103 krajinách, vrátane Bieloruska, Mjanmarska a Afganistanu – ide 23-percentný nárast voči roku 2020.



Mechanizmus EÚ už od roku 2015 vďaka financovaniu v súhrnnej výške 35 miliónov eur pomohol viac ako 55.000 obhajcom ľudských práv a ich rodinným príslušníkom vystaveným riziku vo vyše 120 krajinách sveta.



Doteraz polovicu príjemcov pomoci predstavovali obhajcovia ľudských práv žien a osôb LGBTIQ, podporu však čoraz častejšie žiadajú aj obhajcovia práv v oblasti životného prostredia, pôdy a domorodého obyvateľstva.



V novej fáze bude mechanizmus EÚ zahŕňať pohotovostný fond pre obhajcov ľudských práv v ohrození, ktorý spravuje Európska komisia a poskytuje obhajcom ľudských práv a ich rodinám núdzové granty až do výšky 10.000 eur.