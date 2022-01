EÚ poskytne 60.950 mladým Európanom cestovateľské preukazy zadarmo

Brusel 6. januára (TASR) - Európska komisia vo štvrtok oznámila, že po poslednom kole žiadostí o bezplatné cestovné lístky v rámci programu DiscoverEU rozdá 60.950 mladým Európanom vo veku od 18 do 20 rokov cestovné poukazy zadarmo na návštevu nimi zvolených európskych krajín.



Zatiaľ posledné kolo prihlášok prebiehalo od 11. októbra do 26. októbra, pričom žiadosti sa museli týkať cestovania po krajinách Európy počas roka 2022, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok mládeže.



Úspešní žiadatelia môžu cestovať sami alebo v skupine maximálne piatich ľudí od marca 2022 do februára 2023 až po obdobie 30 dní.



V súlade so zásadami Európskej zelenej dohody budú účastníci, ktorým sa podarilo získať cestovné preukazy, cestovať hlavne po železnici. Výnimku majú mladí Európania žijúci na ostrovoch.



Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla, že si želá, aby tento rok bol oslavou všetkých mladých ľudí. "V priebehu roka pre nich znásobíme príležitosti, napríklad zvýšením počtu preukazov zadarmo cez DiscoverEU v ďalšom kole, ktoré sa uskutoční na jar 2022," vysvetlila.



Októbrové kolo prihlášok bolo otvorené pre mladých Európanov narodených od 1. júla 2001 do 31. decembra 2003. Výnimočne sa mohli prihlásiť aj 19- a 20-roční, ktorí v predošlých dvoch rokoch o túto šancu prišli z dôvodu vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19.



Keďže vývoj pandémie zostáva neznámy, všetci cestujúci získajú mobilný cestovný lístok s flexibilnou rezerváciou. Dátum odchodu sa môže meniť až do skutočného času odchodu a lístky budú platiť jeden rok.



Eurokomisia spustila program DiscoverEU v júni 2018 na základe návrhu Európskeho parlamentu. Od júna 2018 program prefinancoval 130.000 cestovných lístkov.