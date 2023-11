EÚ poskytne 61 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre Afgancov

Brusel 7. novembra (TASR) - Európska únia uvoľnila 61 miliónov eur na humanitárnu pomoc určenú na zaistenie potrieb zraniteľných ľudí v Afganistane a afganských utečencov v susednom Pakistane. Uvádza sa to v utorkovej tlačovej správe Európskej komisie (EK).



Finančná pomoc EÚ pomôže riešiť potravinovú krízu v Afganistane, kde takmer polovica obyvateľstva trpí nedostatkom jedla. Poslúži aj na pokrytie ďalších potrieb, ako sú zaistenie prístrešia, ochrany a zdravotnej starostlivosti, ale aj vody a hygienických opatrení. Týka sa to najmä obyvateľstva postihnutého sériou zemetrasení, ktoré v októbri zasiahli západ Afganistanu.



Časť financií podporí aj afganských utečencov vracajúcich sa do Afganistanu, pričom sa uprednostní monitorovanie ochrany a okamžitá podpora v hostiteľských komunitách.



Približne 60 miliónov eur dostanú humanitárne organizácie pôsobiace priamo v Afganistane a ďalší milión eur skupiny pomáhajúce afganským utečencom v Pakistane.



EÚ už tento rok poskytla Afganistanu pomoc v celkovej výške 94 miliónov eur. Aktuálna situácia v Afganistane sa hodnotí ako jedna z najväčších humanitárnych kríz na svete, pomoc tam potrebuje viac než 29 miliónov ľudí. Viac ako 90 percent afganskej populácie žije pod hranicou chudoby a približne 17 miliónov ľudí trpí akútnou potravinovou neistotou.



