EÚ poskytne 65 mil. eur na podporu utečencov z Ukrajiny v 4 krajinách

Brusel 18. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyčlení viac ako 65 miliónov eur z Azylového migračného a integračného fondu (AMIF) pre Bulharsko, Česko, Poľsko a Rumunsko, aby mohli poskytovať pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorí utiekli pred ruskou agresiou. Uvádza sa to v pondelkovej tlačovej správe EK.



EÚ v súčasnosti hostí viac ako 4,1 milióna ľudí pôvodom z Ukrajiny, ktorí využívajú režim dočasnej ochrany zavedený krátko po ruskej invázii na Ukrajinu.



Bulharsko, Česko, Poľsko a Rumunsko môžu použiť dodatočné finančné prostriedky z rozpočtu EÚ na to, aby pomohli príjemcom dočasnej ochrany presunúť sa napríklad z kolektívneho do súkromného bývania. Počas prechodného obdobia budú môcť utečencom poskytovať finančnú podporu, jazykové a odborné vzdelávanie a tiež im zaisťovať prístup k sociálnym a zdravotným službám.



Agentúry z uvedených členských štátov, organizácie občianskej spoločnosti a medzinárodné organizácie môžu začať realizovať svoje projekty v prospech ukrajinských utečencov už teraz. Nové financovanie, ktoré EK schválila minulý týždeň, bude podliehať príslušným systémom monitorovania a kontroly finančného rámca EÚ.