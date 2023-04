EÚ poskytne 9 mil. na pomoc burundským utečencom v susedných krajinách

Brusel 3. apríla (TASR) - EÚ vyčlenila sumu deväť miliónov eur na pomoc burundským utečencom v susedných krajinách a tým, ktorí sa dobrovoľne vrátili domov. Uviedla v pondelok Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Z celkovej sumy deväť miliónov eur bude 1,5 milióna vyčlenených na projekty v oblasti pripravenosti na katastrofy. Všetky krajiny v oblasti Veľkých afrických jazier sú náchylné na prírodné katastrofy aj nešťastia spôsobené ľudským faktorom. V roku 2022 bolo v Burundi vnútorne vysídlených viac ako 75.000 ľudí najmä v dôsledku prírodných katastrof.



Na podporu humanitárnych partnerov v KDR a Konžskej republike už Európska únia uvoľnila viac ako 47 miliónov eur a funguje aj humanitárny letecký most na riešenie zhoršujúcej sa humanitárnej situácie na východe Konžskej demokratickej republiky.



Komisia pripomenula, že od roku 2020 sa burundskí utečenci, ktorí utiekli pred násilím v Burundi v roku 2015, začali vracať domov. Viac ako 300.000 z nich však stále zostáva v susedných štátoch Tanzánia, Konžská demokratická republika (KDR), Rwanda a Uganda.



Podľa údajov EK ich bolo vo februári 2023 v týchto krajinách zaregistrovaných viac ako 300.000. Väčšina z nich je odkázaná na medzinárodnú pomoc na pokrytie svojich základných potrieb, ako sú potraviny, zdravie, voda, hygiena, hygiena, prístrešie a vzdelanie.



Od roku 2017 sa do Burundi vrátilo viac ako 200.000 utečencov. Navrátilci potrebujú podporu, aby sa mohli znovu začleniť do svojich nových alebo pôvodných komunít. Väčšina z nich opustila svoju krajinu v dôsledku násilia spájaného s procesom prezidentských volieb v roku 2015, keď tisíce ľudí protestovali proti tretiemu mandátu prezidenta Pierra Nkurunzizu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)