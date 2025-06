EÚ poskytne Afgancom humanitárnu pomoc vo výške 161 miliónov eur

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že v roku 2025 poskytne 161 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre najzraniteľnejších Afgancov v krajine a v širšom regióne, kde humanitárna kríza zostáva jednou z najzávažnejších na svete.



Z celkovej sumy pôjde viac ako 141 miliónov eur na podporu humanitárnych organizácií pôsobiacich priamo v Afganistane. Ďalších desať miliónov eur bude smerovať do Pakistanu a desať miliónov do Iránu na pomoc afganským občanom a utečencom, informuje TASR podľa tlačovej správy EK.



V rámci tejto podpory má 17. júna doraziť do Afganistanu ďalší let humanitárneho leteckého mosta EÚ, ktorý privezie takmer 100 ton nevyhnutnej pomoci. Od spustenia programu v roku 2021 sa uskutočnilo 40 letov s celkovým objemom približne 2150 ton humanitárnych zásob.



Nové financovanie EÚ zahŕňa potravinovú pomoc, zdravotnú starostlivosť, liečbu podvýživy, prístup k čistej vode a sanitácii v odľahlých oblastiach. Súčasťou pomoci je aj ochrana zraniteľných skupín vrátane právnej pomoci a opatrení na ochranu ohrozených osôb.



EÚ sa podľa vyhlásenia zároveň zameriava na vzdelávanie v krízových situáciách, s dôrazom na zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu pre dievčatá, a podporuje aj prípravu na prírodné katastrofy. Humanitárna pomoc EÚ je poskytovaná výlučne prostredníctvom partnerov, ktorí pôsobia priamo v teréne.



EK pripomína, že od roku 2021 poskytla EÚ na financovanie humanitárnej krízy v Afganistane viac ako 860 miliónov eur.