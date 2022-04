EÚ poskytne ďalších 50 miliónov eur na humanitárnu pomoc Ukrajine

Brusel 17. apríla (TASR) - Európska únia v nedeľu oznámila, že vyčlení ďalších 50 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre civilné obyvateľstvo zasiahnuté ruskou inváziou na Ukrajinu. EÚ o tom informovala vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webstránke.



Väčšina z uvedenej pomoci, a síce 45 miliónov, je určená na humanitárne projekty na Ukrajine, zatiaľ čo zvyšných päť miliónov eur má smerovať do Moldavska, ktoré čelí náporu ukrajinských utečencov.



Celková humanitárna pomoc, ktorú už EÚ vyčlenila pre ľudí zasiahnutých ruskou agresiou na Ukrajine, tak aj s najnovším príspevkom predstavuje 143 miliónov eur.



Najnovšia pomoc bude zameraná na zabezpečenie "najnaliehavejších humanitárnych potrieb", ako je zaistenie rýchlej zdravotnej pomoci, hygienických potrieb, prístupu k pitnej vode, zaistenie prístrešia a ochrany, a tiež poskytnutie finančnej a inej pomoci v boji proti rodovo motivovanému násiliu, uvádza EÚ.



"S miliónmi ľudí, ktorí sú v pohybe, alebo ostali uväznení vo vojnových zónach, je už teraz potreba pomoci na Ukrajine obrovská. Teraz zároveň musíme byť pripravení na ďalší nárast bezohľadných ruských útokov na Ukrajine, obzvlášť na jej východe," uviedol eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič.



Dodal, že najnovšia 50-miliónová pomoc pomôže "ľuďom v ťažko dostupných oblastiach, ktorí sú odrezaní od prístupu k zdravotnej starostlivosti, k vode a elektrine", ako aj tým, ktorí boli nútení z Ukrajiny utiecť a zanechať tam všetok svoj majetok.



Najnovšia čiastka je súčasťou balíka finančnej pomoci vo výške jednej miliardy eur, ktorú Európska komisia prisľúbila na pomoc Ukrajine na minulotýždňovej darcovskej konferencií s názvom Postavme sa za Ukrajinu.



Cieľom zmieneného podujatia, ktoré zvolala Európska únia a kanadský premiér Justin Trudeau, bolo získať finančné prostriedky pre vnútorne vysídlené osoby na Ukrajine a utečencov z vojnou zničenej krajiny. Do zbierky sa zapojili svetoví lídri, ako aj hviezdy šoubiznisu. Celkovo sa na podjatí vyzbieralo 10,1 miliardy eur, a to vrátane uvedeného sľúbeného miliardového príspevku EK.