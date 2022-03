EÚ poskytne ďalších 500 miliónov eur na vojenskú pomoc pre Ukrajinu

Versailles 11. marca (TASR) - Európska únia zvýši o ďalších 500 miliónov eur na celkom jednu miliardu eur vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Tieto prostriedky budú slúžiť na dodávky zbraní a vybavenia pre ukrajinské ozbrojené sily v boji proti ruskej invázii. Oznámil to v piatok po neformálnom summite EÚ vo Versailles predseda Európskej rady Charles Michel, informuje na svojej webstránke rakúska televízia ORF.



Už v piatok predpoludním tento krok avizoval šéf európskej diplomacie Josep Borrell. " Všetci si boli plne vedomí toho, že musíme zintenzívniť našu vojenskú podporu pre Ukrajinu," povedal.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová avizovala po skončení summitu štvrtý balík sankcií voči Rusku. Bez uvedenia podrobností povedala, že nové sankcie Moskvu ešte viac izolujú od globálnej ekonomiky. Borrell predtým uviedol, že EÚ zvažuje aj prijatie sankcií voči ruským oligarchom.



Šéfovia štátov a vlád členských krajín EÚ sa v piatok vo Versailles zhodli na potrebe výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Ako sa uvádza v ich spoločnom záverečnom vyhlásení, na lepšiu ochranu občanov je nutné viac investovať do obranyschopnosti a inovatívnych technológií.



Lídri EÚ sa však nedohodli v otázke embarga na dovoz ruského plynu a ropy. "Je to vedomé, opodstatnené a pochopiteľné rozhodnutie, že z našej strany nezastavíme import (z Ruska), ktorý dnes máme v Európe v energetike," uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron avizoval, že v najbližšom čase bude on aj Scholz znova telefonicky hovoriť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Macron varoval Moskvu pred "masívnymi sankciami", ak sa pokúsi obkľúčiť ukrajinskú metropolu Kyjev alebo ešte viac zintenzívni útoky na ukrajinské mestá. "Na zastavenie ruskej agresie spravíme všetko, čo považujeme za účinné a užitočné," zdôraznil.